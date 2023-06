Prestatiedruk tijdens studie nekt jongeren, blijkt uit onderzoek

Studeren voelt voor jongeren vaak als een hindernisloop. Ze voelen de druk om aan hoge eisen en verwachtingen te voldoen, maar lopen tegelijkertijd tegen allerlei obstakels en onzekerheden aan die hun geluk en studiesucces in de weg zitten. Dat schrijven onderzoekers van het Trimbos Instituut in een rapport dat woensdag aan koningin Máxima en minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) wordt overhandigd.

Uit het onderzoek blijkt dat veel studenten zich zorgen maken over de energierekening, studieschulden en het gebrek aan studentenkamers, maar ook over de klimaatcrisis en oorlogen. Deze opeenstapeling van onzekerheden is mede de oorzaak van de prestatiedruk en stress waar een deel van de studenten onder gebukt gaat. “Het voelt voor hen als het lopen van een obstacle run zonder daarin je eigen tempo en pad te mogen kiezen”, schrijven de onderzoekers.

Prestatiemaatschappij versterkt onzekerheden

Het Trimbos Instituut constateerde in 2021 na kwantitatief onderzoek al dat iets meer dan de helft van de studenten psychische klachten ervaart als angst en somberheid, van wie 12 procent in ernstige mate. Maar lang was niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van het hoge aantal klachten onder de doelgroep. Daarom deed Trimbos verdiepend en kwalitatief onderzoek onder studenten.

Dát jongvolwassenen onzekerheden ervaren, is niet verwonderlijk, zeggen de onderzoekers. Dat hoort immers bij de adolescentie. Maar die bestaande onzekerheden worden versterkt door de hoge verwachtingen van de prestatiegerichte samenleving. “De prestatiemaatschappij benadrukt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes. En er wordt verwacht dat je als jongere meekan in dit hoge tempo en deze veeleisendheid.”

Onderzoek bevestigt signalen

Jongvolwassenen hebben echter ook tijd nodig om te experimenteren, te oefenen, fouten te maken en te reflecteren. “Dat is precies waar het aan lijkt te ontbreken”, schrijft het Trimbos Instituut. “Er wordt weinig ruimte ervaren voor stilstaan, gevoelens van onbehagen en kwetsbaarheid.”

“Het onderzoek is vooral een bevestiging van de signalen die we al tijden van studenten krijgen”, zegt Joram van Velzen, voorzitter van studentenvakbond LSVb. “Nu de oorzaken van stress en prestatiedruk zijn verduidelijkt, ligt er een heldere opdracht voor beleidsmakers. Er moet een aanpak komen vanuit meerdere ministeries om de welzijnscrisis onder jongeren en studenten aan te pakken. Onderzoeken is goed en belangrijk, maar er moet ook actie komen.”

Bindend studieadvies versoepeld

Het ministerie van onderwijs lijkt al enige tijd doordrongen van deze ‘welzijnscrisis’ onder studenten, zoals de LSVb het noemt. “De prestatiedruk is zo doorgeschoten dat zelfs mensen die het langs de lat [van het onderwijs] het allerbeste doen, supergestrest zijn”, zei minister Dijkgraaf begin dit jaar bijvoorbeeld in een interview.

De afgelopen maanden nam de minister verschillende maatregelen om die stress te verminderen. Zo krijgen studenten vanaf september weer een basisbeurs, een bescheiden bedrag om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook wil Dijkgraaf het zogeheten bindend studieadvies versoepelen, al kwam die maatregel hem op felle kritiek te staan van de universiteiten: zij zien de tussentijdse voortgangsnorm als een goed instrument om ongeschikte studenten van een opleiding te weren.

