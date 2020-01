Ouders maken zich zorgen over de koers van de School voor Persoonlijk Onderwijs

Verontruste ouders van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Utrecht melden zich bij het informatiepunt van Ouders en Onderwijs. De voornaamste klacht: de manier waarop de school omgaat met het zeer kritische rapport van de Onderwijs­inspectie dat afgelopen vrijdag openbaar werd. De school wordt daarin hard afgerekend op de kwaliteit van het onderwijs en krijgt het predicaat ‘zeer zwak’, een oordeel dat zelden wordt uitgedeeld.

Leerlingen die begeleiding nodig hebben worden onvoldoende ondersteund, luidt de kritiek. Ook heerst er een onveilig klimaat op de school, concludeert de Onderwijsinspectie. Een van de leerlingen in het rapport: ‘Er gebeurt veel op het schoolplein, schoppen, plasma-aanstekers waarmee leerlingen aangeraakt worden, stoelen worden uit het raam gegooid, materiaal wordt vernield’.

In een reactie op het kritische rapport heeft SvPO-directeur Suzan Polet besloten om de tweede klassen opnieuw in te delen. Er komt bijvoorbeeld een aparte vmbo-klas die er eerder niet was. Als enkele leerlingen uit die klas hun resultaten niet snel verbeteren, moeten ze van school. Een mail met deze strekking is naar sommige ouders verzonden. “Het komt voor ouders en leerlingen totaal onverwacht”, zegt Lobke Vlaming van informatiepunt Ouders en Onderwijs. De betrokken mentoren die niet van tevoren geïnformeerd zijn hebben grote moeite met de maatregel, blijkt uit een mail die in handen is van deze krant.

Aandacht voor werkachterstanden

Ook de Utrechtse wethouder van onderwijs, Anke Klein, wordt aangesproken door ouders. “De reacties verschillen. Sommige ouders zijn tevreden over de school, maar vrezen dat die nu in een verkeerd daglicht komt te staan. Andere ouders maken zich zorgen over de gang van zaken op de school.”

Dat de SvPO de leerlingen nu wil afrekenen op leerprestaties door de klassen opnieuw in te delen, is opvallend. De inspectie adviseert juist om leerlingen die niet goed meekomen intensiever te begeleiden. ‘Er is vooral aandacht voor werkachterstanden op de school, en er is beperkt aandacht voor achterstanden in ontwikkeling. De verantwoordelijkheid wordt te veel bij de leerling gelegd’, aldus het rapport.

Volgens bestuursvoorzitter Misha van Denderen doet de school precies wat wordt gevraagd: “De inspectie vindt dat we leerlingen te lang de kans geven om op te stromen door ze te lang op havoniveau te houden. Leerlingen zouden daar stress van ondervinden.”

Kleine klassen van zo'n zestien leerlingen

De SvPO, met acht vestigingen in Nederland, staat bekend vanwege het unieke onderwijsconcept: kleine klassen van zo’n zestien leerlingen. Dat kan de school financieren door de overige kosten laag te houden, door bijvoorbeeld geen zorgcoördinator of decaan in dienst te nemen. Het concept is populair. Van Denderen schrijft dat toe aan de zogenoemde ‘opstroom.’ Leerlingen met een vmbo-advies hebben de kans zich te ontwikkelen richting havo of zelfs vwo.

Wethouder Klein noemt de conclusie van de Onderwijsinspectieniet mals. “Ik heb het oordeel ‘zeer zwak’ nog nooit meegemaakt.” Daarom ­nodigde Klein het onderwijsbestuur dinsdag uit voor een gesprek. Ze kan als verantwoordelijk wethouder niet ingrijpen in de koers van de school, maar zegt wel haar zorgen te hebben overgebracht. “We houden de komende tijd een vinger aan de pols.”

