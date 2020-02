Ouders klagen nu ook in Amsterdam over School voor Persoonlijk Onderwijs

Het rommelt bij de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Amsterdam. De onderwijsinspectie heeft acht klachten van bezorgde ouders binnengekregen. Ze begint nog dit jaar een onderzoek naar de school die werkt met kleine klassen en weinig huiswerk.

De klachten zijn niet de aanleiding voor het onderzoek, zegt een woordvoerder van de inspectie. Het gaat om een regulier onderzoek: elke nieuwe school krijgt na verloop van tijd een bezoek van de inspectie. Maar de ‘signalen van de ouders waar relevant’ zullen worden meegenomen in het onderzoek.

De SvPO, een school met acht vestigingen in Nederland, ligt al langer onder vuur. De vestiging in Utrecht kreeg onlangs van de onderwijsinspectie het predicaat ‘zeer zwak’. Op de Utrechtse vestiging werd een diepgravend kwaliteitsonderzoek gestart, nadat bezorgde ouders zich meldden bij de inspectie. Zo’n onderzoek wordt alleen uitgevoerd als er een vermoeden bestaat dat de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is.

Utrecht en Amsterdam geleid door dezelfde schoolleider

Of zo’n onderzoek in Amsterdam ook wordt overwogen, is nu niet aan de orde. Misha van Denderen, bestuursvoorzitter van de SvPO, wijst erop dat er in Amsterdam zelden klachten zijn ingediend bij het bestuur of de interne toezichthouder.

De Utrechtse en Amsterdamse vestigingen, geleid door dezelfde schoolleider, vertonen wel overeenkomsten. Pien Schaap, wiens zoon tot vorig jaar op de Amsterdamse vestiging zat, spreekt over een ‘angstcultuur’. Ze doelt op het feit dat leerlingen die iets verkeerds doen vervolgens niet mee mogen doen met gezamenlijke activiteiten, zoals kerstvieringen of een taalreis. “Op een gegeven moment moesten alle jongens van de eerste en tweede klassen een half uur nablijven, omdat de jongens-wc was ondergeplast. Ze mochten niet naar huis bellen om te zeggen dat ze iets later waren.”

Van Denderen herkent zich niet in het geschetste beeld en nodigt de journalist in eerste instantie uit een kijkje te komen nemen op de school. Maar die uitnodiging wordt ingetrokken als de journalist aangeeft dat de opgedane indrukken een onderdeel zullen vormen van het artikel. In een reactie via de mail wijst Van Denderen erop dat kinderen alleen bij ernstig wangedrag niet mee mogen op taalreis.

‘De schoolleider en het bestuur heersen met ijzeren vuist’

Wat de SvPO ziet als een groot goed – de kosten laag houden door geen extra personeel in dienst te nemen – zorgt volgens ouders juist voor problemen. Zo kent de school geen zorgcoördinator. De schoolleider is tevens de vertrouwenspersoon.

Alle belangrijke controlemechanismen zijn eruit gesneden, waardoor het niet ondenkbaar is dat een vergelijkbare onveilige situatie ontstaat als in Utrecht, zegt een ouder uit Amsterdam die anoniem wil blijven, omdat haar kind nog op de school zit. “De schoolleider en het bestuur heersen met ijzeren vuist.” Schaap vult aan: “De schoolleider is de helft van de tijd in Utrecht. De leraren doen erg hun best, maar lijken sturing te missen, omdat de kaders niet duidelijk zijn.”

Van Denderen reageert: “Autoritair is het niet op school.” Wel wordt er op leerlingen gelet en wordt er toegezien op het maken van huiswerk. “Het is een van de belangrijkste succesfactoren van de school.”

Wat de ouders die voor dit artikel zijn benaderd ook dwarszit, is het feit dat ze niet worden betrokken bij de school. Op papier is er in Amsterdam een medezeggenschapsraad, maar die is volgens Dion de Leuw nog niet bij elkaar geweest. “Dat is een gemiste kans, want ouders hebben veel te bieden”, zegt De Leuw, die tot vorig schooljaar betrokken was bij de MR. “De school heeft net als andere scholen positieve en negatieve kanten. Door samen op te trekken met de ouders kan je problemen oplossen.”

De Leuw is niet per se ontevreden over de SvPO. “Mijn dochter heeft het naar haar zin.” Maar hij ziet mogelijkheden tot verbetering. Duits en Spaans worden alleen via digitale zelfstudie gegeven bijvoorbeeld. “Daardoor lopen sommige kinderen een achterstand op. Ik zou daarover in gesprek willen met de school: hoe kunnen ouders bijdragen aan een oplossing?”

De naam van de anonieme ouder is bekend bij de hoofdredactie.

