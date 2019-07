Opnieuw ruzie tussen de gemeente Amsterdam en het Haga Lyceum: wie mag de extra klaslokalen bouwen?

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum en de gemeente Amsterdam ontmoeten elkaar vandaag opnieuw in de rechtbank. Deze keer gaat het conflict over de bouw van extra klaslokalen. Beide partijen hebben een eigen aannemer aan het werk gezet.

De gemeente Amsterdam zegde twee weken geleden toe dat het Haga Lyceum mag uitbreiden, iets waar het Haga herhaaldelijk om vroeg. Het besluit van het college volgt op de maatregel van minister Arie Slob (onderwijs) die het bestuur tot aftreden wil dwingen. Gebeurt dat niet, dan wordt de bekostiging van de school mogelijk ingetrokken.

Met het vooruitzicht van een bestuurswisseling keurde de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) de uitbreiding goed. “In het belang van de huidige kinderen, de nieuw aangemelde kinderen en het onderwijs zal de gemeente tijdens de zomervakantie extra tijdelijke lokalen plaatsen”, schreef zij eerder aan de gemeenteraad. Momenteel staan er 175 leerlingen ingeschreven, na de zomer worden dat er 340.

Fysiek verhinderd

De Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het Haga onder valt, wil niet dat de gemeente zich bemoeit met de uitbreiding. Voorzitter Söner Atasoy vindt dat het gebouw in de toekomst meer leerlingen moet kunnen huisvesten dan de 340 waar de gemeente mee rekent, dus heeft hij een aannemer aan het werk gezet. “Dat contract kan ik niet zomaar verbreken, dat kost geld”, aldus Atasoy.

Hij wijst erop dat hij in 2018 al bouwplannen indiende. De gemeente huurde op haar beurt ook een aannemer in voor de noodlokalen. Die is ‘(fysiek) gehinderd toen hij voorbereidend werk wilde doen’, schreef Moorman deze week aan de raad. Atasoy: “Het is de grootste onzin van de wereld.”

Atasoy beroept zich op de wet die stelt dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor het verbouwen of uitbreiden van een school. Daarvan kan worden afgeweken. Moorman vindt Atasoys plannen en de bekostiging niet realistisch. Daarom is besloten dat de gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt. “Het college heeft het schoolbestuur op 21 juli een laatste kans geboden om volledige medewerking te verlenen aan de aannemer. Die is helaas niet verleend, waardoor de werkzaamheden niet zijn hervat”, schrijft Moorman.

