Opleiding geneeskunde AMC ‘onstudeerbaar’

De wachttijd voor de masteropleiding bij de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is twaalf maanden, maar zal weldra oplopen tot bijna twee jaar als de net afgestudeerden gaan meeloten voor een startdatum. Dat zegt de studentenraad die compensatie eist. Ook wil de raad hulp bij instroom naar andere geneeskundefaculteiten, wat nu heel moeizaam is.

“De situatie is onacceptabel. De opleiding is onstudeerbaar geworden”, oordeelt voorzitter Daniëlle de Nobel van de studentenraad geneeskunde van de UvA. Amsterdam UMC, locatie AMC verzorgt de opleiding geneeskunde. Volgens UMC-woordvoerder Frank van den Bosch zien de studenten de situatie te somber. “Voor wie alle examens direct haalt, is de wachttijd maximaal negen maanden, voor de overigen tot veertien maanden. Mochten zich in september uitzonderlijk veel studenten inschrijven, dan zou het maximaal achttien worden.”

Ondanks deze cijferdiscussie erkent ook de UvA het probleem. Amsterdam UMC, locatie VU heeft de zaakjes beter op orde. In 2018 was de wachttijd een half jaar maximaal, tot aan je master. Wat is er in die twee jaar gebeurd?

In de wachttijd ben je geen student

Corona heeft natuurlijk tot vertraging geleid, omdat coschappen drie maanden zijn opgeschort, maar dat geldt voor heel Nederland. De situatie voor de UvA is uniek omdat in die regio twee grote ziekenhuizen failliet zijn gegaan, wat een stuwmeer heeft opgeleverd van studenten die coschappen moeten lopen, zegt Van den Bosch. Na drie jaar bachelor (BA) volgt drie jaar master (MA). De huidige flessenhals zit daar precies tussen: de uit de kluiten gegroeide wachtlijst voor de stage in een ziekenhuis. De zogeheten coschappen, stages bij allerlei specialisaties, vormen het leeuwendeel van de masteropleiding.

De gemiddelde student vindt het best oké om een half jaar moeten wachten, zegt De Nobel. “Dan doen ze een stage in het buitenland, nemen een bijbaan of gaan reizen. Maar die opties zijn nu weggevallen door corona. De situatie is echt heel lastig.” Want in de wachttijd ben je geen student, en kan de studielening worden stopgezet, of dreigt huisuitzetting.

De Nobel verwacht dat deze zomer 300 tot 350 jongeren afstuderen voor hun BA: “De honderd studenten die alles in één keer gehaald hebben, gaan voor. De 250 anderen moeten loten. Per drie weken kunnen 24 studenten starten met een coschap. Wie inloot, kan pas augustus volgend jaar terecht. Die wachttijd kan met alle nieuwe afgestudeerden erbij voor een deel van hen zelfs oplopen tot 23 maanden.”

Wetenschappelijke stage naar voren

Volgens Van den Bosch probeert de universiteit van alles te doen om de problemen te verminderen. “Zo worden vanaf maart per week acht in plaats van zes studenten ingeroosterd bij het lopen van coschappen. Ook zijn er inmiddels 22 plaatsen extra voor coschappen.” Als belangrijkste verandering heeft de UvA het mastergedeelte anders ingericht. “In het nieuwe lesprogramma is vanaf maart 2021 de wetenschappelijke stage die tot een scriptie leidt naar het begin gehaald”, zegt Van den Bosch. Dat mocht altijd al, zegt De Nobel: “Maar wij vinden het beter als je die scriptie op het eind schrijft, nadat je zo’n drie jaar in het ziekenhuis hebt gewerkt. Dat is ook het idee van het zogeheten lijnonderwijs.”

De studentenraad vindt het lastig om aan te geven waar de oplossing ligt. Maar zij kaartte het probleem vorig jaar al aan. Frustratie en moedeloosheid over een uitblijvende aanpak groeien. De Nobel: “Wij vinden vooral belangrijk dat de UvA transparant is naar nieuwe studenten”. De huidige praktijken tasten de kwaliteit aan en afbouw van de wachtlijst gaat jaren duren, denkt De Nobel.

