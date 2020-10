Op één op de tien scholen is de ventilatie niet in orde, en dat cijfer kan nog oplopen

In 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet de ventilatie aan de wettelijke normen, concludeert het LCVS nu. Daarentegen voldoet de luchtkwaliteit in 11 procent van de scholen (bijna 800 schoolgebouwen) nog niet. Daar zijn technische aanpassingen nodig om de ventilatie te verbeteren. Van 51 procent van de ondervraagde scholen is nog niet bekend of de ventilatie op orde is, zij gaven aan nog bezig te zijn met onderzoek.

In een reactie op het rapport van de LCVS zei de minister voor basis- en voortgezet onderwijs, Arie Slob, dan ook dat hij er rekening mee houdt dat het aandeel scholen dat de ventilatie nog moet verbeteren nog op kan lopen. Desondanks geven de voorlopige cijfers volgens de minister “een aardige indicatie” van de situatie.

Een jas aan en sjaal om

Om scholen en gemeenten te helpen de ventilatie te verbeteren heeft het ministerie 360 miljoen euro gereserveerd. Honderd miljoen daarvan wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld. Scholen die technische aanpassingen moeten doen, zoals extra roosters plaatsen of klapramen installeren kunnen daarvoor dus ondersteuning krijgen van het rijk. Wel geldt daarvoor dat maximaal 30 procent van de kosten bij de landelijke overheid kan worden gedeclareerd. De overige 79 procent moeten worden betaald door de school zelf, of de verantwoordelijke gemeente.

Om scholen ook op de korte termijn te helpen de lucht gezond te houden heeft de commissie een aantal adviezen in het rapport opgenomen. Zo wordt scholen onder andere geadviseerd om een CO 2 -meter op te hangen die aangeeft wanneer er onvoldoende frisse lucht in het lokaal is. Het is volgens het LCVS niet nodig om de hele dag de ramen en deuren tegen elkaar open te zitten. In de winter met jas aan en sjaal om in de klas zitten zal dus niet nodig zijn, zei commissievoorzitter Doekle Terpstra bij de presentatie van het onderzoek. Tussen de lessen door het lokaal luchten zou ook voldoende moeten zijn.

De korte termijnmaatregelen zijn volgens het LCVS genoeg om ervoor te zorgen dat in elk geval de lessen door kunnen gaan. De GGD zal niet adviseren om scholen te sluiten. Minister Slob is daar blij mee. “Ik zie het haast als een heilige opdracht om ervoor te zorgen dat de scholen openblijven”, zei hij.

Lees ook:

Volgens onderzoek moeten scholen de lucht elke 4 minuten verversen, maar dat lukt amper

Volgens klimaatinstallateur Harry Vaatstra moet de lucht in een gezonde klas iedere acht minuten ververst worden; als je rekening houdt met aerosolen, mogelijk nog vaker.