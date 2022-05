Op de laatste dag blokken de kandidaten nog naast het cellenblok

Het gaat beginnen, donderdag schuiven een kleine 150.000 scholieren aan voor het centraal schriftelijk. Kandidaten in Haarlem spijkerden op de laatste dag nog hun kennis bij in de voormalige koepelgevangenis in Haarlem.

Verbaasd laat Alexine het getal inzinken: veertig weken verstoorde lessen door corona, oftewel 20 procent van haar havo-loopbaan. Nee, dat had ze zelf nog niet zo opgeteld. “Het is wel veel, ja.”

Toch hebben zij en schoolgenoot Isabelle wel het idee dat ze aardig zijn voorbereid. “Al is het niet alsof het niet zenuwslopend is of zo. Het ging de afgelopen twee weken elke dag over het examen”, benadrukt Alexine. “En daar word ik juist heel zenuwachtig van”, vult Isabelle aan.

De twee zijn, zoals vrijwel iedereen doet, even op de gang een kijkje gaan nemen in de voormalige cellen van de Haarlemse koepelgevangenis. Die heeft voor de examenperiode vier studiezalen gereserveerd voor eindexamenkandidaten. Dat is een succes, al wekenlang zitten er dagelijks tientallen scholieren. “Heel fijn hier”, zegt Merle, die zich voorbereidt op het eindexamen vmbo-tl. “Het is mooi geregeld en veel minder druk dan in de bibliotheek.”

Eindexamenkandidaten Isabelle (links) en Alexine nemen de examenstof nog een keer door. Beeld Bram Petraeus

De laatste check

Merle en schoolgenoot Mirthe denken zelf niet dat hun leren erg leed onder de lockdowns. “Ik vond het wel relaxed eigenlijk, dat thuisonderwijs”, zegt Mirthe. “Ik heb niet het gevoel dat ik veel gemist heb.” Ze zijn hier dan ook vooral voor een laatste check, de leerstof kennen ze wel en de voorbereiding is op orde, denkt Merle. “Alleen bij geschiedenis kwam ik af en toe dingen tegen die me niet heel bekend voorkwamen. Maar dat zijn ook zoveel thema’s.”

Spreiden van de eindexamens over een langere periode dan de komende drie weken is hier niet populair. Die mogelijkheid is er als tegemoetkoming aan de coronageneratie, maar de kandidaten hier doen het liever in één keer. ‘We willen er vanaf zijn’, klinkt het eenstemmig. “Anders kun je tot in juli bezig zijn als je herexamen hebt”, zegt Isabelle. Haar beoogde vervolgopleiding begint in september. “Dan blijft er geen zomer over.”

Isabelle vindt het moeilijk om de impact van de coronamaatregelen in te schatten. “Met die online lessen heb ik heel weinig opgepakt. Iedereen deed zijn best, maar het was het nét niet. Vaak was het toch halverwege de les: ‘zet je computer maar uit en ga zelf leren’, en dat deed je dan natuurlijk niet.”

Wat druk van de ketel

Maar vertrouwen heeft ze er wel in. De tegemoetkomingen die ook dit jaar weer gelden rond de eindexamens halen in ieder geval wat druk van de ketel. Dat vinden ook vwo-kandidaten Anouk en Inger, die even naar buiten lopen om lunch te halen. “Het is een rare tijd geweest”, zegt Anouk. “Maar ik kom er nu gelukkig achter dat ik meer weet dan ik dacht.”

En anders bieden de tegemoetkomingen tenminste nog een vangnet. Ze hebben recht op twee herkansingen en kunnen onder voorwaarden ook nog een vak niet laten meetellen als ze daardoor slagen. “Dat is wel goed”, vindt Inger. “Er wordt rekening gehouden met onze omstandigheden.”

