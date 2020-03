Op basisschool Aldoende is het improviseren vanwege het coronavirus

Ouders van leerlingen van openbare basisschool Aldoende hebben vertrouwen in de coronamaatregelen van het kabinet. In tegenstelling tot de leraren. ‘Het voelt een beetje alsof wij de oppas zijn.’

Net als op andere dagen stuiven de kinderen van de Amsterdamse openbare basisschool Aldoende naar boven, naar hun klas. Toch begint deze dag net iets anders dan andere. De ouders van groep drie mogen hun kinderen niet in de klas afleveren en de kleuters worden deze ochtend niet voorgelezen door hun vader of moeder. Het is een manier om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. De kinderen hebben er geen enkele moeite mee; zonder omkijken rennen ze de trap op.

Het is improviseren op de Amsterdamse basisschool. De meeste leraren op deze school verwachtten dat premier Mark Rutte donderdag al zou aankondigen dat de kinderen de komende weken thuis zouden moeten blijven. Dat gebeurde tot ieders verrassing niet. De scholen blijven open, vanwege het maatschappelijk belang en een negatief advies van deskundigen, aldus Rutte.

Het besluit zorgde voor een hoop verontwaardiging, ook in de Tweede Kamer. Politieke partijen wijzen naar de omringende landen waar de scholen wel sluiten. Het kabinet zegde toe om per dag te evalueren of openblijven verstandig is. Ook krijgen ouders geen boete als ze hun kinderen thuishouden.

Adjunct-directeur van Aldoende Lenie Melchers, die de kinderen bij binnenkomst begroet, kent de voorbeelden. Ze heeft al verschillende telefoontjes van ouders gehad met de mededeling dat zij hun kind thuishouden uit angst voor het coronavirus. Dat begrijpt ze heel goed. Drie leraren hebben zich bij Aldoende ziek gemeld vanwege verkoudheidsklachten. “Leraren die normaal gesproken wel zouden werken.” De drie klassen zijn naar huis gestuurd.

‘Het voelt toch een beetje alsof we een oppas zijn’

Melchers onderbreekt het gesprek; een telefoontje van een ouder met de vraag of de les vandaag doorgaat. De adjunct-directeur heeft gemengde gevoelens bij het openhouden van de scholen. “Laat ik vooropstellen: wij staan voor goed onderwijs. Maar het voelt toch een beetje alsof we een oppas zijn, terwijl in de ons omringende landen de scholen wel dichtgaan. Het gaat wel om de gezondheid van de maatschappij.” Om daar later aan toe te voegen: “Niet alle ouders bij ons op school zijn werkzaam in de zorg of bij de politie”. Beroepen die tijdens deze crisis van groot maatschappelijk belang zijn.

De ouders die vandaag hun kind naar school brengen zijn vooralsnog niet bezorgd. Ze hebben vertrouwen in de instanties. Michiel Trimpe vindt het prima dat de scholen openblijven. “Ik denk dat Nederland gepaste maatregelen neemt.” Hij houdt zich wel strikt aan de richtlijnen, hij werkt vandaag thuis en komt naar school om zijn zoontje ziek te melden. “Hij heeft al een tijdje een vervelende hoest.”

Basisschool Aldoende is zo’n beetje gevestigd in het hart van schoolgaand Amsterdam. Tegenover de school zit een grote vestiging van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en naast Aldoende zit een gymzaal waar Amsterdamse leerlingen van basis- en middelbare scholen dagelijks sporten. Een groepje van vijf meiden – Robin, Noa, Lorena, Heleen en Noor – staat te wachten totdat de gymles begint. “Ik ben niet bang voor het virus”, zegt Robin. Wel neemt haar familie voorzorgsmaatregelen. “Mijn vader gaat dit weekend bijvoorbeeld niet naar mijn oma.”

Werkweek naar Limburg

Waar de vijf vooral voor vrezen is het afblazen van de werkweek naar Limburg (het Drielandenpunt), een activiteit die binnenkort op stapel staat. Dat zouden ze allemaal heel jammer vinden. “We zouden daar ook naar de bioscoop gaan”, zegt Noa. “Dat zal wel niet doorgaan”, zegt ze tegen haar vriendinnen. Net als het skiën. “Dat zal ook wel niet doorgaan”, zegt Robin teleurgesteld.

Mocht de werkweek worden geschrapt, dan hopen ze in ieder geval dat de school, het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam Oost, open blijft.

Ook Roos Lindeman, tweedejaars studente ICT, hoopt dat haar lessen gewoon doorgaan. Al is het maar omdat ze bang is dat ze straks in de zomer moet doorstuderen omdat niet alle lesstof is behandeld. In het gebouw van de Hogeschool is het uitgestorven, op een enkele schoonmaakster en student na. Lindeman kreeg donderdag te horen dat haar les vandaag doorgaat, hoewel daar een verwarrende Twitter-conversatie aan voorafging. “Maar als het goed is, is er gewoon les”, zegt ze terwijl ze haar oordopjes uitdoet.

In tegenstelling tot andere hogescholen en universiteiten die vanaf vrijdag de onderwijsactiviteiten en de tentamens schrappen, kunnen studenten op de HvA nog wel terecht. Vanaf maandag volgt de Hogeschool van Amsterdam het voorbeeld van de andere hoger-onderwijsinstellingen en sluit ze ook haar deuren voor studenten.

Wat volgens moeder Sobajda Hamidan vooral belangrijk is tijdens deze coronacrisis is het voorkomen van paniek, zeker onder kinderen. “Want ze weten allemaal wat het is hoor; corona”, zegt Hamidan voor de deur van basisschool Aldoende. Bang is ze niet. Ze vindt het prima dat de scholen voorlopig nog open zijn. “Als de kinderen thuis komen te zitten, komt dat ook wel weer goed. En als we straks minder eten kunnen kopen omdat de supermarkten leeg zijn, vervroegen we gewoon de Ramadan.”

Lees ook:

Premier Rutte moet zich flink verdedigen: Kamer wil meer coronamaatregelen

Premier Rutte krijgt de Nederlandse aanpak van corona nog steeds moeilijk verkocht. De discussie over het sluiten van scholen is een nieuwe testcase.