Ook zonder cum laude is de prestatiedruk niet zomaar verdwenen

Er is in het onderwijs geen plek meer voor het predicaat cum laude, vindt de helft van de geneeskundestudies. Lange tijd was afstuderen ‘met lof’ het hoogst haalbare voor de ambitieuze student, maar binnenkort moeten veel artsen in opleiding het waarschijnlijk stellen zonder deze bijzondere onderscheiding, bleek uit een rondgang van Trouw langs alle opleidingen.

Die maatregel past binnen een breder patroon. Overheid en onderwijsinstellingen maken zich steeds meer zorgen om de uit de hand gelopen prestatiedruk onder studenten. Met maatregelen als deze hopen ze de mentale gezondheid van jongvolwassenen weer wat op te krikken.

Geen bindend studieadvies meer

Zo krijgen studenten vanaf september maandelijks een basisbeurs van een paar honderd euro. Die was jarenlang vervangen door een leenstelsel dat studenten moest prikkelen om nominaal te studeren, precies binnen de studieduur dus. Kortstondig gold er zelfs een langstudeerboete voor trage studenten. Dat leidde het afgelopen decennium tot beduidend minder langstudeerders, maar ook tot stress en vaak hoge schulden.

Ook het zogeheten bindend studieadvies (bsa) wankelt. Studenten die in hun eerste jaar onvoldoende studiepunten halen, worden nu nog vaak van de opleiding gestuurd. Maar als het aan demissionair minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) ligt, krijgen wat tragere starters straks langer de tijd om zich te bewijzen. Zij mogen dan ook met minder studiepunten door naar een volgend studiejaar. En hoewel dit voorstel mogelijk op de lange baan gaat na de val van het kabinet, pleiten studentenorganisaties al voor volledige afschaffing van het bsa.

Revolutie in onderwijsland

Op zichzelf zijn de maatregelen vrij subtiel. Maar samen vormen ze een bescheiden revolutie in onderwijsland. Jarenlang werd de studentikoze ‘zesjescultuur’ namelijk verguisd en zelfs actief bestreden. Vooral in de crisisjaren na 2008 werden studenten weggezet als potverteerders die uit de staatsruif eten, niet zelden door politici die zélf erg lang over hun studie deden. Steeds strengere maatregelen moesten studenten aansporen toch vooral zo snel mogelijk af te studeren.

Dat beleid lijkt nu failliet. Rapport na rapport maakt duidelijk dat veel jongvolwassenen slecht in hun vel zitten. Uitgerekend de prestatiedruk heeft van de studietijd een soort hindernisloop gemaakt waarbij studenten snel, maar dikwijls beschadigd de eindstreep halen. Inmiddels lijken ook beleidsmakers in Den Haag terug te verlangen naar de haast mythische tijd dat er onder studenten nog een zorgeloze zesjescultuur heerste.

Studiedruk heeft zich ook in het hoofd genesteld

Keert die tijd terug? Dat is nog maar de vraag. De jarenlange nadruk op studiesucces heeft zich ook in de hoofden van de studenten genesteld. Die zijn soms zo competitief en carrièregericht dat ze een cum laude zien als een noodzakelijke mijlpaal om zich van rivaliserende studenten te onderscheiden, melden de geneeskundeopleidingen. Ook na het weghalen van externe factoren als bsa, leenstelsel en cum laude zal die geldingsdrang en de daarbij horende prestatiedruk nog wel even blijven na-ijlen.

Lees ook:

Helft geneeskundestudies denkt aan afschaffen cum laude

De helft van de geneeskundeopleidingen denkt erover om het predicaat cum laude af te schaffen. Dat blijkt uit een rondgang langs alle UMC’s. Het zou de prestatiedruk onder studenten aanwakkeren.