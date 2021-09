Ook ik wil weleens weten: welke talenten broeden er nog in mij?

Talenten­analyse. Assessment. 360 graden feedback. Wellicht voor sommige van de lezers vertrouwde kost, maar voor de klas doen we hier niet aan.

Mijn bedrijfslevenvriendinnen worden doodgegooid met dit soort technieken om hun talenten te herkennen en het maximale uit zichzelf en hun loopbaan te halen. Wij doen het met een jaarlijks ontwikkelgesprekje met de schooldirecteur. Hoe gaat het, wil je nog iets bijzonders dit jaar, fijn zo, terug naar de klas.

Nu is personeelsmobiliteit stimuleren in de huidige onderwijsmarkt ook niet echt een goed idee. Maar toch. Ik heb tot nu toe mijn eigen onderwijscarrière vormgegeven naar gelang de kansen die voorbijkwamen, maar nu ik het antroposofische omwenteljaartal van 42 bereik begin ik me toch af te vragen: is dit alles? Ik wil ook weleens weten wat voor onverwachte kwaliteiten er nog in mij liggen te broeden om tot uiting te komen.

Weet ik veel!

Ik begin met de talentanalyse. Hierbij moet je vragen beantwoorden van het kaliber ‘liever doof of blind?’. Van twee stellingen moet je aangeven welke het best bij je past. Ik help graag anderen, óf ik sta graag in de belangstelling. Na een paar honderd van die stellingen schreeuw ik naar het scherm: “WEET IK VEEL!”. Ik help graag anderen én ik sta graag in de belangstelling, maar dat mag niet.

De uitslag valt aanvankelijk niet ­tegen. Ik profileer me krachtig en ik kan effectief overtuigen. Ook heb ik een heleboel vleiende leiding­gevende kwaliteiten. Ik vind het een prima analyse tot ik wat verder op de pagina kom; ik scoor lager op sociale empathie dan ik had verwacht. Ik heb weinig belangstelling in andere mensen en ik vraag geen hulp. Aanvankelijk begrijp ik er niks van. Ik denk dat iedereen mij als sociaal zou omschrijven, dus ik schuif het rapport weg als een horoscoop. Je herkent altijd wel iets, zo kan ik het ook.

Misschien toch een aandachtspuntje

Maar als ik wat langer nadenk, begrijp ik wat er staat. Als ik de school binnenkom, wil ik aan de slag. Tijdens het weekendpraatje met een collega loer ik met een schuin oog naar de kopieermachine om te kijken of-ie niet bezet raakt. Ik ben eigenlijk vooral gefocust op wat ik zélf wil doen die dag en sta erom bekend dat ik meteen met de deur in huis val als ik iets op wil lossen. Misschien toch wel een aandachtspuntje.

Dan mijn leerstijl. “Zorg ervoor dat haar leeractiviteiten voldoende elementen bevatten waarin zij haar energie kwijt kan. Als zij te weinig te doen heeft, is de kans aanwezig dat zij zich verveelt en dingen gaat doen die niets met het leertraject te maken hebben.”

Zie hier mijn middelbare schooltijd in een notendop. Ach, had mijn arme moedertje dit maar geweten toen ik mijn lijdensweg op de middelbare school aflegde. Wat een ellende was haar bespaard gebleven.

Onderwijscolumnist Sofie van de Waart- Govaert was acht jaar juf op verschillende basisscholen. Daarna is ze leerlingen individueel gaan begeleiden, onderwijsadviseur geworden en hoogbegaafdenspecialist. Ze woont en werkt inmiddels in Noord-Brabant. Lees al haar columns hier terug.