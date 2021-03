Ook hbo-studenten kunnen vanaf volgend jaar ‘promoveren’ aan een hogeschool

Er komt een extra titel beschikbaar voor hbo-studenten: die van Professional Doctorate (PD). Dat betekent dat studenten vanaf 2022 naast het volgen van een bachelor en een master ook kunnen ‘promoveren’ aan een hogeschool. Dat maakte de Vereniging Hogescholen dinsdag bekend.

De PD moet meer onderzoek in het hbo mogelijk maken. Bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol: de kandidaten gaan drie tot vier jaar aan de slag met vraagstukken uit het werkveld. De kennis die daarbij wordt vergaard, kan dan weer gebruikt worden in de opleidingen. Volgens de Vereniging Hogescholen is de PD van dezelfde kwaliteit als een PhD, maar is het onderzoek anders dan bij de universiteiten volledig gericht op de praktijk.

Dat klinkt allemaal nog wat abstract. Maar er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de maritieme sector, waar schepen steeds meer ict gebruiken, zegt Welmoed van der Velde, lector maritime law bij NHL Stenden. Ze is straks een van de begeleiders van de PD-kandidaten. “Hoe voorkom je dat een schip wordt gehackt? Dat is geen fundamenteel onderzoek, waarbij het doel kennis verzamelen is, maar praktijkgericht onderzoek, waarbij je met oplossingen komt.”

Geen universitaire opleiding voor maritieme officieren

Een ander voorbeeld: “De sector is bezig met het ontwikkelen van zelfvarende boten”, zegt Van der Velde. “Maar hoe gaat zo’n onbemand schip communiceren met bemande schepen op het water? En hoe doe je onderhoud aan de scheepsmotor als er geen bemanning is? Met zulke onderwerpen gaan onze PD-kandidaten straks aan de slag.”

Een andere belangrijke reden waarom Van der Velde het nieuwe doctoraat toejuicht is omdat er voor maritieme officieren geen universitaire opleiding bestaat. “Na hun hbo-master wijken deze kapiteins en machinisten dus vaak uit naar het buitenland, en dat is zonde.” Van der Velde zoekt bewust de samenwerking met de opleiding Maritieme Techniek van de TU Delft, waar studenten leren schepen ontwerpen. “Die is blij met de invoering van de PD. De oplossingen die wij verzinnen werken vaak beter als we ook iets weten van de bemanning, zeggen ze daar.”

Volgens de Vereniging Hogescholen is het plan ontwikkeld met instemming van het ministerie van onderwijs. De hoop is dat het ministerie een deel van de kosten voor zijn rekening neemt, en dat bedrijven ook een bijdrage leveren. De eerste 20 PD-kandidaten starten in 2022, in 2025 moeten dat er 125 zijn. In de jaren erna worden de aantallen verder uitgebreid.

