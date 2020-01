Ook de crèches kampen met grote personeelstekorten

De problemen in de kinderopvang zijn dezelfde als die in het onderwijs. Daarom start donderdag een wervingscampagne. ‘De beroepstrots moet terug.’

Ramon Rikken zit soms ’s avonds nog te puzzelen om de formatie voor de volgende dag rond te krijgen. Rikken werkt niet op een basisschool, maar is directeur bij kinderopvang ‘Bloem’ en ‘Altijd Lente’ in Amsterdam. Hoewel minder prominent in het nieuws, zijn de problemen binnen de kinderopvang dezelfde als die in het onderwijs: oplopende personeelstekorten.

“Sommige locaties moeten zelfs dicht vanwege het personeelstekort. Daardoor worden de wachtlijsten langer”, zegt Rikken, die tevens voorzitter is van Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, waar werkgevers en werknemers in vertegenwoordigd zijn.

Momenteel werken er iets meer dan 100.000 mensen in de kinderopvang. Volgens berekeningen van het platform ligt het tekort momenteel op zo’n 3000 medewerkers. Dat dreigt in het gunstigste geval op te lopen tot 5300 in 2022, en in het ergste geval kan het uitkomen op 8900, afhankelijk van hoe de vraag naar kinderopvang zich ontwikkelt. Vandaag start het platform een campagne met de titel ‘Kinderopvang dankzij jou’. Het doel: nieuwe medewerkers aantrekken én de huidige mensen behouden.

Veel meer dan een plek waar je de kinderen brengt

“De beroepstrots moet terug”, zegt Rikken over de campagne die ondersteund wordt door staatssecretaris Van Ark (sociale zaken). Op de website Kinderopvangdankzijjou kunnen mensen testen of ze geschikt zijn voor het beroep. “De kinderopvang wordt te vaak geassocieerd met een plek waar kinderen naar toe worden gebracht, zodat ouders kunnen werken. Het is zoveel meer: kinderen leren nieuwe woorden, ze leren complimenten geven en met anderen omgaan.”

Dat de sector kampt met grote tekorten, komt vaker voor in economisch goede tijden. De werkloosheid ligt immers laag. Het tekort is ook het gevolg van zwalkend overheidsbeleid. In 2009 is flink gekort op de kinderopvangtoeslag. “Toen hebben we van veel mensen afscheid moeten nemen. In die periode is een kwart van de banen verloren gegaan.” De toeslagen zijn inmiddels weer verhoogd, dus de vraag naar kinderopvang is de afgelopen jaren gestegen. De problemen zijn verergerd, doordat de wet is aangescherpt: op groepen met veel baby’s moet meer personeel staan.

Ook het feit dat medewerkers met bepaalde diploma’s sinds kort niet meer aan het werk kunnen binnen de kinderopvang, zorgt volgens critici voor een oplopend tekort. Rikken nuanceert: “Na 25 jaar moesten we de diplomalijst aanpakken. We hebben die teruggebracht van honderd verschillende diploma’s naar vijftig. Overigens hebben we de diplomalijst in het geval van de buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf vier jaar juist uitgebreid. Mensen die bijvoorbeeld een sportopleiding hebben gevolgd, kunnen bij een sportopvang aan de slag.”

Voor Eric Wiebes, minister van economische zaken, staat de kinderopvang hoog op het prioriteitenlijstje. Hij is van plan verbeteringen door te voeren, zodat meer ouders worden verleid fulltime te gaan werken, zo schreef hij onlangs in een Kamerbrief. Hoe die veranderingen eruit moeten zien, wordt onderzocht. Rikken heeft in dit kader maar één wens: “Schaf het jojo-beleid met de kinderopvangtoeslag af en geef ons rust”.

