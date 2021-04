Ook bestuurders in het onderwijs vinden: er is geen enkele reden om kinderen zo vroeg te selecteren

Al jaren pleit de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman voor het invoeren van brede brugklassen, waarbij middelbare scholieren van alle niveaus bij elkaar in de klas zitten. Ze krijgt nu steun van de Onderwijsraad, die adviseert pas na het derde jaar te selecteren.

Volgens de Raad pakt de huidige selectie na groep acht vaak slecht uit voor kinderen met een sociaal-economische achterstand en voor laatbloeiers. Het is de kloof waar ook Moorman tegen strijdt, die dan ook ‘heel blij’ is met het advies. Al vindt ze ook dat zo’n grote verandering zorgvuldig moet gebeuren.

“In Amsterdam bestaat sinds 2018 een ‘brede-brugklas-bonus’ van ongeveer honderdduizend euro per jaar voor scholen die zo’n brugklas aanbieden”, zegt Moorman. “We weten uit onderzoek dat vroege selectie zorgt voor ongelijkheid en stress, dat kinderen elkaar niet meer ontmoeten en dat talent niet wordt benut. Er is geen enkele reden te verzinnen waarom we zo vroeg selecteren, alleen dat het historisch zo is gegroeid.”

Haalbaar en verstandig?

Ook de onderwijskoepels reageren verheugd op het advies van de Onderwijsraad. Zowel de PO-Raad (van het basisonderwijs) als de VO-raad (van de middelbare scholen) vinden dat het huidige onderwijssysteem op de schop moet. “Onze kinderen, leerlingen en studenten verdienen een beter en rechtvaardiger onderwijsstelsel”, stelt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.

De Algemene Onderwijsbond ‘deelt de zorgen’ van de Onderwijsraad, maar is kritisch over de timing ervan. “We vragen ons af of het, gezien de corona-achterstanden, haalbaar en verstandig is om op dit moment het hele onderwijsstelsel op de schop te nemen”, aldus voorzitter Tamar van Gelder.

‘Vergaand advies’

De vakbond van het onderwijspersoneel heeft veel praktische vragen, zegt Van Gelder. “Zoals hoe je als leraar je vak moet overbrengen aan een zeer divers samengestelde brugklas, met leerlingen van wie de niveaus uiteenlopen van het huidige vmbo tot en met vwo.” Dat is ook een van de vragen van belangenorganisatie Ouders & Onderwijs. “Dit is wel een erg vergaand advies”, zegt voorzitter Lobke Vlaming. “Het vraagt nogal wat, van scholen en leerkrachten. Die moeten straks ineens alle niveaus het hoofd kunnen bieden.”

Ook Vlaming vraagt zich af of het nu het juiste moment is voor een radicale verandering. “Het lukt nu al niet goed om leerlingen basisvaardigheden als schrijven, lezen en rekenen mee te geven. Ik snap de intentie en zie het probleem, maar zou het niet beter zijn om te beginnen met wat kleinere stappen, in plaats van zo’n enorme stelselwijziging?”

De Onderwijsraad doet een vergaand voorstel voor latere selectie om de kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken.