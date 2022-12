Onze zoon wil niet netjes gekleed naar het kerstdiner van opa en oma

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Deze keer: wat als je kind geen nette kleding aan wil naar het kerstdiner bij opa en oma?

Met kerst ga je netjes gekleed. Dat is althans de mening van opa en oma, vertelt een moeder. “Onze 9-jarige, hoogsensitieve zoon heeft moeite met veel kleding. Het kriebelt, het zit te strak of het irriteert hem. Het liefst loopt hij dan ook in een korte broek en shirt rond. We hebben al van alles geprobeerd, maar het komt heel nauw wat hij wel of niet wil aantrekken. Nu staan de feestdagen voor de deur en gaan we voor het kerstdiner naar mijn schoonouders. Zij hechten belang aan de aankleding van het kerstfeest, letterlijk en figuurlijk. Iedereen ziet er pico bello uit, maar alleen al het idee dat dit erbij hoort maakt dat hij er totaal geen zin in heeft. Het allerliefst kruipt onze zoon in zijn joggingpak op de bank. Wij snappen hem wel en willen vooral dat hij zich prettig voelt. Maar moeten we deze keer toch tegemoetkomen aan de wens van opa en oma?”

Gevoeliger voor zintuiglijke prikkels

Om te beginnen is het geen aanstellerij van deze jongen, benadrukt Esther Bergsma. Zij is expert op het gebied van hooggevoeligheid en onder meer auteur van het boek Hoogsensitieve kinderen. “Iemand die hoogsensitief is, is vaak gevoeliger voor zintuiglijke prikkels. Bij de één is dat vooral geluid, bij de ander geur of een ander zintuig. De prikkels komen heftiger bij hen binnen. Dus kunnen ze echt last hebben van kleding op de huid.”

Nu wil dat niet zeggen dat elk kind dat moeilijk doet over welke kleding hij of zij moet dragen hoogsensitief is. “Ik zie het in de dagelijkse praktijk vaak voorbijkomen”, zegt psycholoog Tamar de Vos van opvoedadvies.nl. “Het is belangrijk dat ouders het onderscheid maken tussen een kind dat niet van die heisa houdt en gewoon geen zin heeft om er netjes uit te zien, en een kind dat er echt moeite mee heeft en zich heel ongemakkelijk voelt in bepaalde kleding. Ouders weten dat waarschijnlijk wel van hun kind.”

De Baba-methode

Voor hooggevoelige kinderen hanteert Bergsma de ‘Baba-methode’, al werkt de methode eigenlijk voor elk kind. “Het staat voor begrijpen, accepteren, begrenzen én op zoek gaan naar alternatieven. Het gebeurt regelmatig dat ouders beginnen met stap drie: het begrenzen van het gedrag. Maar daardoor voelt het kind zich onbegrepen. Benoem dat je je kind snapt en dat je ziet dat het lastig is voor hem. Accepteer dat je kind moeite heeft met kleding en zeg dus niet: joh, waarom doe jij ook altijd zo moeilijk? Door begrip te tonen zal hij zichzelf ook beter leren begrijpen.”

De emoties zijn oké en mogen er zijn, maar dat wil niet zeggen dat je alles goed moet vinden. “Je mag het gedrag heus wel begrenzen”, zegt Bergsma. “Natuurlijk gelden er regels binnen een gezin en als jij het belangrijk vindt dat je kind zich netjes kleedt als er een bijzondere aangelegenheid is, zoals Kerstmis, dan moet je kind zich daaraan houden. Als je het niet belangrijk vindt, dan is het een ander verhaal.”

Samen de stad in

Als je kind in de weerstand gaat, helpt een goed gesprek vaak beter dwang, zegt De Vos. “Leg uit waarom opa en oma het belangrijk vinden en dat je het een goed idee vindt om je dus netjes aan te kleden. Ga samen op zoek naar een oplossing.”

Bergsma: “Dat biedt nog genoeg ruimte om er iets van te maken waar zowel het kind als ouders blij mee zijn. Neem je kind mee de stad in en laat hem zelf iets moois uitzoeken dat lekker zit. Er zijn kledingmerken die zich speciaal richten op mensen die gevoelig zijn voor stoffen, naden en labels. Of spreek met je kind af dat hij netjes gekleed aan tafel zit, maar dat hij na het eten lekker in zijn joggingbroek op de bank mag.”

Van dit nadenken over alternatieven leert je kind veel. Het helpt het probleemoplossend vermogen te ontwikkelen, een eigenschap die ook in de rest van zijn leven van pas komt. Bergsma: “Want je kind gaat nu eenmaal in situaties terechtkomen waarin je dingen moet, ook al vind je dat lastig of voel je je er ongemakkelijk bij.”

