Onderwijswethouders: ‘Alleen een landelijk actieplan kan groeiende kansenongelijkheid bestrijden’

De kansenongelijkheid tussen kinderen wordt door de coronamaatregelen zo ernstig versterkt, dat de onderwijswethouders van de vier grootste Nederlandse steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag minister Slob oproepen tot een nationaal actieplan voor de jeugd. Liever dan incidentele subsidie, willen zij een aanpak voor de langere termijn.

De maatregelen tot nu toe om de achterstanden te beperken zijn volgens de wethouders ‘druppels op een steeds meer gloeiende plaat’. “Er zijn lokale maatregelen, zoals het aanbieden van laptops voor ondersteuning bij thuisonderwijs, maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat vaardigheden (van kwetsbare kinderen, red.) op het gebied van taal en rekenen harder achteruit zijn gegaan en de verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden. Ook de incidentele extra landelijke inzet via de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s is wat ons betreft niet voldoende om de achterstand in te lopen en te voorkomen dat de impact van corona blijvend is.”

Niet langer wachten

Naar schatting 300.000 kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs en mbo kunnen als kwetsbaar worden beschouwd. Met incidentele subsidies en hulp zijn deze kinderen volgens de wethouders Moorman (Amsterdam), Kasmi (Rotterdam), Klein (Utrecht) en Bredemeijer (Den Haag) niet geholpen. Zij vinden dat niet langer gewacht kan worden met het aanpakken van de problematiek waarmee het onderwijs vóór corona ook al kampte, zoals het lerarentekort.

Bovendien willen de wethouders gratis voorschoolse opvang, en extra leertijd in zomerscholen – niet alleen voor de welgestelde kinderen, maar voor iedereen. “Zo wordt extra leertijd een middel om achterstand te verkleinen, in plaats van een middel om voorsprong te vergroten.” Ook pleiten ze voor een later selectiemoment voor het voortgezet onderwijs.

Maatregelen niet voldoende door verlenging lockdown

Minister Slob investeerde bijna ruim 280 miljoen in het bestrijden van achterstanden ontstaan door corona. Dit geld kunnen scholen aanvragen voor zomer- en herfstscholen, extra naschoolse bijlessen voor kwetsbare kinderen, en dat is ook ruimschoots gebeurd. Bovendien is nog ruim 200 miljoen geïnvesteerd in extra hulp op school voor bijlessen, ondersteuning en vervangen van docenten. Ook werd al zo’n 25 miljoen geïnvesteerd in extra laptops en tablets voor kinderen die die zelf niet hadden.

Door verlenging van de lockdown vrezen gemeenten nu dat het niet voldoende zal zijn. “Corona heeft op diverse manieren de situatie verslechterd en bovenstaande patronen versterkt”, schrijven de wethouders. “De optelsom van al bestaande (pre-corona) problematiek en de negatieve effecten van corona zorgt voor een nijpende situatie.”

