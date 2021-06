Onderwijsmiljarden zetten de concurrentie om leerkrachten op scherp; grote steden vrezen leegloop

Het ministerie van onderwijs heeft ruim 8 miljard euro uitgetrokken voor het Nationaal Programma Onderwijs, dat onderwijsachterstanden moet wegwerken. “In heel het land krijgen scholen dezelfde hoeveelheid geld. Dat betekent dat de scholen buiten de steden hun voorsprong op scholen in de grote steden kunnen vergroten”, zegt onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. “Wij vrezen dat leraren, nog meer dan nu al gebeurt, zullen kiezen voor een baan buiten de stad. Dat heeft een versterkend effect op het lerarentekort in de grote steden.”

Het tekort aan leraren is al jaren een groot probleem in het basisonderwijs, met name in de grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere spannen de kroon. Daar loopt het tekort uiteen van 13 procent in Amsterdam tot 15 procent in Den Haag: die steden hebben dus respectievelijk 13 procent en 15 meer leraren nodig hebben dan er nu zijn, om alle kinderen les te kunnen geven van een leerkracht met het juiste diploma.

“Het is fantastisch dat we de impact van de coronapandemie nu met extra geld kunnen aanpakken”, wil Bredemeijer gezegd hebben. “Maar het is incidenteel geld, tijdelijk. We kunnen er heel veel mee, maar het blijft een pleister op een wond die alsmaar groter wordt.”

15.000 extra leraren zijn er simpelweg niet

De enorme zak met geld van het coronaprogramma zal waarschijnlijk een ‘verstorend effect’ hebben op de arbeidsmarkt, zegt bestuurder Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs. Bij die stichting zijn 46 basisscholen aangesloten in de regio Haaglanden. “Als ik zo snel even reken, kunnen scholen met dit geld 15.000 extra leraren aannemen. Die zijn er simpelweg niet. Hoe de gevolgen er precies uitzien, zal moeten blijken.”

De scholen van Lucas Onderwijs zijn op dit moment, met slechts drie weken te gaan tot de zomervakantie, nog op zoek naar 21 leraren. “Dat is uitzonderlijk”, verzucht Van Vliet.

Het geld van het Nationaal Programma Onderwijs is niet specifiek bedoeld om leraren aan te nemen, maar om tekorten weg te werken die ontstaan zijn tijdens de schoolsluitingen van afgelopen anderhalf jaar. “Wij proberen breed te kijken hoe we die achterstanden kunnen inlopen”, zegt Van Vliet dan ook. “We moeten niet kannibaliseren op de eigen medewerkers. Je moet het niet alleen zoeken in extra leraren. Dan schiet je jezelf in de voet.”

De grote zorgen over het lerarentekort noopten de onderwijswethouders van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam maandagochtend tot de waarschuwing, in het Algemeen Dagblad, dat er na de zomer wellicht scholen dicht moeten. “Ik maak me daar echt zorgen over”, zegt Bredemeijer. “Er worden al klassen naar huis gestuurd, er zijn scholen die nadenken over halve dagen lesgeven. Als we niet oppassen moeten er scholen sluiten.”

Scholen willen al jaren dat het kabinet de salarissen van docenten in het primair onderwijs gelijktrekt met die van docenten in het voortgezet onderwijs. Gemeenten zetten in op zaken als goedkopere woningen voor leraren en gratis parkeren.

