Onderwijsinspectie: Amsterdams Calvijn College overtrad eigen regels

Het Amsterdamse Calvijn College heeft veel steken laten vallen, blijkt uit een kritisch rapport van de onderwijsinspectie dat vandaag verschijnt. De vmbo-school hield zich niet aan het eigen examenreglement bij het afnemen van de schoolexamens, en ook niet aan alle regels van het wettelijke eindexamenbesluit.

De school raakte dit voorjaar in opspraak, toen bleek dat een groot deel van de 77 examenkandidaten in totaal 180 toetsen moest inhalen omdat een deel van de schoolexamens niet was afgenomen. De inspectie onderzocht deze zomer hoe dat kon gebeuren.

Cijferadministratie

De school moet orde op zaken stellen, constateert de inspectie nu. Docenten moeten zich beter verantwoorden over het opstellen en uitvoeren van het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA), zoals de schoolexamens formeel heten. Verder moet het Calvijn de ‘onvoldoende inzichtelijke’ cijferadministratie verbeteren en een ‘meer eenduidig’ beleid voeren rond de herkansingen. Uit gesprekken met docenten blijkt dat ze op eigen houtje herkansingen planden, en dat geregeld onduidelijk was of leerlingen überhaupt in aanmerking kwamen voor een herkansing.

“Er was een zeer onwenselijke situatie ontstaan”, erkent bestuursvoorzitter Barbara Dijkgraaf van stichting Zaam, dat naast het Calvijn nog 22 andere middelbare scholen in en rond Amsterdam bestuurt. “Het is een grote schok geweest wat er is gebeurd. We herkennen de conclusies van de inspectie en we vinden ze ook terecht. We zijn al een tijd bezig met verbeteracties, zoals het terugdringen van het grote aantal deeltoetsen en betere begeleiding van docenten. We willen hier graag van leren.”

Barbara Dijkgraaf op het Calvijn College. Beeld Patrick Post

Examenreglement

Op verzoek van het bestuur deed ook een externe onderzoekscommissie onderzoek naar het examendebacle. Ook die constateert dat er ‘heel veel onduidelijk was’ bij de organisatie van de schoolexamens en de cijferadministratie. Het opstellen van PTA’s werd onder andere belegd bij onervaren studenten van de lerarenopleiding. De school heeft een examenreglement dat in de praktijk niet goed wordt nageleefd.

Volgens de inspectie en de externe commissie heeft de school te veel autonomie gekregen van het bestuur. Die tactiek werkte aanvankelijk goed om het Calvijn College – dat tien jaar geleden nog als probleemschool gold – uit het slop te trekken. Maar uiteindelijk kreeg die grote zelfstandigheid ‘het karakter van leegte’. Het hoge verloop (30 procent) en ziekteverzuim (13 procent) van docenten valt daar volgens de rapporten niet los van te zien.

Dijkgraaf steekt de hand in eigen boezem. “Ons vertrouwen heeft in het verleden goed gewerkt. Maar we gaan nu nauwere contacten onderhouden met de school en bespreken hoe we het team kunnen helpen. We willen niet doorschieten naar wantrouwen, maar wel meer balans aanbrengen tussen autonomie en verantwoording.”

Foutgevoelig systeem

De komende tijd gaan ze aan de slag om de grote hoeveelheid schoolexamens terug te dringen, zegt Dijkgraaf. Dat is een probleem waar volgens haar veel middelbare scholen mee worstelen. “Het Calvijn deed zo veel deeltoetsen vanuit de gedachte dat je leerlingen gemotiveerd aan het leren houdt doordat je tegen ze kunt zeggen: het is belangrijk, want het telt mee voor het eindcijfer. Maar daardoor wordt het een complex en foutgevoelig systeem.”

Haar grootste verwijt aan zichzelf is dat ze de problemen vorig schooljaar niet tijdig heeft opgemerkt. “Na de problemen bij het VMBO Maastricht (waar vorig jaar honderden examens ongeldig werden verklaard, red.) stonden we allemaal op scherp en hebben we een steekproef op onze scholen gedaan. Toen bleek dat er wel wat te verbeteren viel, maar daarna hebben we niet genoeg gecontroleerd of die verbeteringen ook zijn doorgevoerd. Die aanpak werkte voor onze andere scholen prima. Maar voor het Calvijn was het niet goed genoeg.”

