Onder middelbare scholieren vinden corona-uitbraken plaats, en dat viel te verwachten

Als kinderen tussen de 12 en 17 jaar besmet raken met het coronavirus, dan is dat vaker op school dan op een sportclub of thuis. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM, voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), ontstaan er clusters van besmetting op middelbare scholen. “Al zijn die nog beperkt”. In het rapport dat hij dinsdag aan de Tweede Kamer presenteerde kunnen ongeveer tien clusters worden weergegeven. Van alle besmette personen was 16 procent tussen de 0 en 20 jaar. Aangezien kinderen onder de 13 sinds een ruime week niet meer getest hoeven te worden, zal het dus vooral om jongeren tussen de 13 en 20 jaar gaan.

“Dat kinderen niet alleen besmet kunnen raken, maar het virus ook kunnen doorgeven, dat heb ik inmiddels zelf kunnen meemaken", zegt rector Kees Versteeg van het Griftland College in Soest. Hij sloot maandag de bovenbouw van zijn school omdat 25 leerlingen en 7 medewerkers besmet zijn. Nog eens 250 leerlingen zitten thuis in quarantaine of in afwachting van een test. Volgens Scholenmeldpunt.nl zijn er op ruim 370 scholen in Nederland besmettingen geconstateerd, soms gaat het om uitbraken met tientallen leerlingen.

Afstand houden, in paartjes werken en andere leerlingstromen in de gang

Jan Kluytmans, microbioloog en lid van het OMT, zei maandagavond bij ‘Op1’ dat de besmetting onder oudere leerlingen nog wel een ‘discussiepunt’ onder deskundigen is. Volgens Kluytmans denkt het OMT na over een advies aan scholen over nadere maatregelen. Het zou dan gaan om meer afstand houden, in paartjes samenwerken en andere leerlingenstromen in de gangen.

“Dat hebben we natuurlijk allemaal al geprobeerd”, zegt Versteeg. “De kinderen moeten zelfs pauzeren in de klas.” Wat Versteeg vervelend vindt, is dat hij helemaal op eigen houtje heeft moeten beslissen welke maatregelen hij moest treffen. “Wat wij allemaal hebben gedaan, is helemaal niet gebaseerd op inzichten vanuit het rijk of de koepel van voortgezet onderwijs.”

Deze koepel, de VO-Raad, was gisteren verrast door de uitspraken van Kluytmans over aanvullende maatregelen. “Dat er uitbraken op scholen zijn, verwachtten we altijd al”, zegt een woordvoerder. “We zijn nu meer bezig met hoe we de kinderen die thuis moeten blijven, toch onderwijs kunnen blijven geven.”

Toverformule of gewoon geluk?

Op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum is nog niemand besmet geraakt met corona. De leerlingen moesten al meteen na de zomervakantie mondkapjes op de gang dragen “en de discipline is goed”, zegt rector Sjoerd van de Berg. Hij wil niet zeggen dat de mondkapjes nu de toverformule zijn gebleken voor een gezonde school, “het kan ook gewoon geluk zijn”. Van de Berg zit echter ook niet te wachten op nog meer maatregelen. “Onze leerlingen zitten nu in een toetsopstelling, die we misschien nog wel zouden kunnen oprekken tot 1,5 meter van elkaar. Maar buiten de school gaan ze toch weer aan elkaar hangen hoor, ik maak me daar geen illusies over. Dus ook als we kinderen in kleine groepjes zouden organiseren, wordt dat effect al snel weer teniet gedaan.” Het enige wat volgens Van de Berg echt zou werken, is meer testcapaciteit: “Als er een plek zou zijn in de buurt waar niet alleen alle leraren, maar ook alle leerlingen binnen een dag een testuitslag zouden kunnen krijgen. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen, zou er meer rust zijn op scholen.”

Ook Versteeg ziet daar wat in. “Als leraren zich laten testen, krijgen ze vaak binnen een tot twee dagen uitslag. Dat werkt best goed. Maar als ook de leerlingen zo’n sneltest zouden kunnen doen, zou dat een hoop angst wegnemen.”

