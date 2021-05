Ondanks een heftig jaar sloeg Alycia (17) zich door het examen Latijn heen

Examen: vwo Latijnse taal en cultuur (woensdag 19 mei)

School: Gymnasium Novum, Voorburg

Docent Latijn Sandra Winkenius: ‘Ik begrijp wel dat mijn leerlingen en Cicero geen vrienden zijn geworden’

De examenstof voor het vak Latijn is altijd een pittige kluif, maar uitgerekend dit jaar stond een redevoering van Cicero op het programma. “Cicero is echt zware kost: lange doorwrochte zinnen; gecompliceerd taalgebruik met ingewikkelde constructies”, vertelt docent Latijn Sandra Winkenius.

Dikke pech dus dat de behandeling van Cicero samenviel met (gedeeltelijk) digitale lessen in coronatijd. “Examens worden een paar jaar van tevoren gemaakt, de makers hadden natuurlijk geen idee dat dit sowieso al een moeilijk schooljaar zou worden.” Voor leerlingen was het soms lastig om hun aandacht erbij te houden vanachter een scherm, merkte ze. “Cicero’s taal is het summum van Latijn, maar het vertalen van zijn teksten gaat nooit vanzelf, je moet hard werken om te begrijpen wat er staat. Zijn teksten zijn niet zo makkelijk en het leven was dit jaar niet zo makkelijk, dus ik begrijp wel dat mijn leerlingen en Cicero geen vrienden zijn geworden”, lacht ze.

Het examen zelf viel mee. “Er zitten natuurlijk altijd een paar lastige vragen in, maar de meeste waren te doen. Dat gold ook voor de vertaling: in de les hebben ze complexere dingen gezien.” Wel hadden de vragen afwisselender gekund, meent Winkenius. “Er zaten veel citeervragen in. Er werd ook heel weinig gevraagd over cultuur-historische achtergronden, dat vond ik jammer. Ook was er geen vraag waarin de koppeling werd gemaakt met het hier en nu. Dat zijn altijd fijne vragen voor leerlingen om er een beetje in te komen. Maar los daarvan denk ik dat het geen heel moeilijk examen was.”

Leerling Alycia: ‘Kon niet in slaap komen van de stress’

Weinig leerlingen zullen dit schooljaar zoveel alleen achter hun scherm hebben gezeten als Alycia (17). De gymnasiaste kan de dagen dat ze op school was tijdens haar examenjaar op de vingers van twee handen tellen.

Een paar weken nadat het coronavirus in Nederland opdook bleek haar broertje (15) ernstig ziek: acute lymfatische leukemie. Alycia wilde koste wat kost voorkomen dat ze hem zou besmetten. “Als ik op school was, dacht ik alleen maar: er zijn hier zoveel mensen bij elkaar, straks krijg ik corona. Die stress kon ik er niet bij hebben.”

Dus deed ze de examenvoorbereiding goeddeels in haar eentje. “Ik volgde niet alle lessen, al waren die soms een welkom verzetje. Ik ben altijd heel zelfstandig geweest en ik ontdekte dat ik mijn schoolwerk wel kon bijhouden in 1,5 tot 2 uur per dag. Bovendien heb ik zes jaar mijn best gedaan, dan moet ik in principe kunnen slagen.”

Toch had ze een zware nacht voor voor het examen Latijn. “Ik ging om twaalf uur naar bed, maar ik sliep pas rond vier uur.”

Cicero wil er een stokje voor steken

Al met al ging Latijn redelijk, denkt ze. “Het was een heel lang examen. Ik was al twee uur kwijt met de vragen over de teksten en had maar een uur over voor de proefvertaling. Ik heb het snel-snel, maar goed proberen te vertalen. Het was best een leuk verhaal, over een paar mensen die een brug oversteken en Cicero die daar een stokje voor wil steken.”

Met haar broertje gaat het intussen goed. Eind november kreeg hij een beenmergtransplantatie van Alycia en die behandeling sloeg aan. “Ik kan weer af en toe met vriendinnen afspreken, zonder dat ik alleen aan mijn broertje denk.”

