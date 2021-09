OMT: Stuur bij coronabesmetting niet meer hele klassen weg

Op honderden basisscholen in het hele land stonden vlak na de zomervakantie meteen alweer hele klaslokalen leeg. Dit nieuwe schooljaar geldt nog steeds de regel dat een hele klas moet thuisblijven als één kind positief is getest op het coronavirus. Het zorgt voor grote problemen op scholen, die al kampen met achterstanden door de coronaperiode. Behalve voor de leraren en kinderen is dit ook voor ouders zwaar: zij moeten weer zorgen dat hun kind vanuit huis onderwijs krijgt.

Maar deze moeilijkheden duren mogelijk niet lang meer: het OMT is het erover eens dat het kabinet rond 20 september verantwoord kan afkondigen dat voortaan leerlingen alleen nog moeten thuisblijven als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet kind. Dat zegt Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Die optie werd, zonder specifieke datum, al geopperd in het advies van het OMT op 9 augustus.

Op 20 september komt minister Hugo de Jonge naar buiten met nieuwe richtlijnen. De huidige maatregel om hele klassen in quarantaine te zetten is voor de betrokkenen ‘uiterst ongelukkig’, beaamt Illy.

Nauwe contacten

De woordvoerder van de PO-raad, de sectororganisatie van het primair onderwijs, spreekt dan ook van ‘mooi nieuws’. “Hier zijn we blij mee. De situatie waarbij hele klassen in quarantaine moesten, was haast niet werkbaar.” De PO-raad was juist van plan om aan het OMT te vragen of deze maatregel kon worden heroverwogen, zegt de woordvoerder.

Dat honderden basisscholen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar alweer klassen naar huis moesten sturen, had de PO-raad niet zien aankomen, zegt de woordvoerder. “De hoeveelheid heeft ons overvallen. Achteraf bezien is het ook wel weer logisch, want we worden allemaal iets onvoorzichtiger nu we gevaccineerd zijn. Dus mensen die niet gevaccineerd zijn, lopen extra risico lopen op besmetting. En in die groep vallen natuurlijk ook kinderen in het primair onderwijs.”

In het voortgezet onderwijs geldt de regel al dat alleen nauwe contacten in quarantaine moeten, en niet de hele klas. Volgens de scholen is het grootste probleem van het naar huis moeten sturen van hele klassen de leervertraging die kinderen oplopen. Door corona zijn er achterstanden ontstaan die nog weggewerkt moeten worden, zegt de PO-raad. “De scholen zijn daar net mee begonnen, daar waren ook middelen voor gekomen vanuit het Rijk. Maar al die klassen die zo’n rare start van het schooljaar meemaken, komen daar nu niet aan toe.”

Veilig moment

De PO-raad is niet bang dat de versoepelingen weer tot meer besmettingen gaan leiden. “We vertrouwen op de deskundigheid van de experts van het OMT. En ook op het gezond verstand van onderwijspersoneel, dat ze het verder wel zo veilig mogelijk houden.”

OMT-lid Illy vindt de versoepelingen in het primair onderwijs nu verantwoord, zegt hij, omdat Nederland zo langzamerhand een behoorlijke vaccinatiegraad heeft opgebouwd. “Bovendien hebben we tegen 20 september niet meer te maken met mensen die terugkeren van vakantie uit risicolanden, en hierdoor problemen veroorzaken. Het is dus een relatief veilig moment om afscheid te nemen van die quarantainemaatregel.”

Rond dat moment zou volgens het OMT de regel kunnen gelden dat alleen leerlingen die intensief contact hebben gehad met een positief geteste leerling thuis moeten blijven, aldus Illy. “Het identificeren van leerlingen die vallen onder dat criterium van intensief contact zou ter beoordeling zijn aan de GGD, die het bronnenonderzoek uitvoert, aan leerkrachten en ouders.”

