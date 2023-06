Oekraïense leerlingen worstelen met Nederlands. ‘Vaak is het nog te vroeg om aan een nieuw leven te denken’

Voor veel Oekraïense jongeren is het Nederlandse onderwijs een worsteling. Dat blijkt uit een rondgang langs zogeheten internationale schakelklassen voor Oekraïense leerlingen in de middelbareschoolleeftijd. Vrijwel alle schakelklassen melden dat in ieder geval een deel van de leerlingen moeilijk te motiveren is, vooral als het aankomt op het leren van de Nederlandse taal.

Die gebrekkige motivatie uit zich op verschillende manieren. Zo melden scholen dat er sprake is van gedragsproblemen in het klaslokaal. Soms willen leerlingen niet luisteren naar de docent, die ze vervolgens negeren. Ook spelen er conflicten tussen de leerlingen onderling. Daarnaast is er relatief veel verzuim: bij sommige internationale schakelklassen verschijnt maar twee derde van de leerlingen dagelijks op school, terwijl ze wel een leerplicht hebben.

Met één been in Oekraïne

Oekraïense jongeren krijgen in een schakelklas in principe twee jaar onderwijs, waarbij ze vooral veel Nederlandse taalles krijgen. Het is de bedoeling dat ze daarna doorstromen naar het reguliere Nederlands onderwijs. Nu Nederlands leren moeilijker gaat dan gehoopt, is het de vraag hoeveel Oekraïense jongeren daar binnenkort klaar voor zijn.

De gebrekkige motivatie is overigens best te verklaren, zegt onderzoeker Eva Klooster, die de rondgang langs de schakelklassen maakte. “Veel Oekraïners willen niets liever dan op korte termijn weer terug naar huis.” Dat kan belemmerend werken: als de ouders nog met één been in Oekraïne staan, beïnvloedt dat vaak ook de leermotivatie van de kinderen.

Dat maakt het onderwijs aan Oekraïners ‘uitdagender en onbekender’ dan aan andere nieuwkomers, zegt Klooster. Zo is de situatie vaak heel anders voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. “Syriërs of Eritreeërs komen naar Nederland om hier een nieuw leven op te bouwen. Ze hebben dus alle reden om de taal te leren.” Oekraïners gaan na de oorlog weer terug, is het idee, al lijkt dat voor velen steeds minder waarschijnlijk nu de gevechten voortduren en steden in puin liggen.

Hoewel bijna alle internationale schakelklassen problemen zien met motivatie en verzuim zijn er grote verschillen tussen scholen en tussen scholieren onderling. Zo gaat het vaak beter met jongeren die direct na het uitbreken van de oorlog naar Nederland kwamen. Zij hebben al langer kunnen wennen aan het leven in Nederland en zijn minder psychisch beschadigd dan jongeren die meer van de oorlog hebben meegemaakt.

Veel jongeren leren liever Engels

Ook maakt het uit welke vooropleiding ze in het thuisland hebben gevolgd. Jongeren die in Oekraïne theoretisch onderwijs of zelfs privé-onderwijs kregen, stromen relatief gemakkelijk in. Dat geldt veel minder voor jongeren die praktijkonderwijs volgden: zij vertonen meer weerstand. Vooral de motivatie van die laatste groep vormt ‘een zeer taai probleem’, volgens de schakelklassen.

Veel Oekraïense jongeren begrijpen niet goed waarom ze verplicht de Nederlandse taal moeten leren. Daar hebben ze immers weinig aan als ze terugkeren naar hun moederland. Klooster: “Daaraan merk je dat ze nog niet echt zijn geland. Het is voor veel jongeren te vroeg om aan een nieuw leven te denken.”

