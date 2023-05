Nieuwe wet moet einde maken aan wildgroei flexcontracten in het onderwijs

Sommige leraren krijgen wekelijks mails van recruiters van uitzend­bureaus. Die proberen hen over te halen hun vaste baan op te zeggen en als inval-leerkracht te gaan werken, vaak tegen op het oog aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Met een nieuwe wet wil minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs scholen aan meer regels binden op het gebied van personeelsbeleid. Het wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid moet de wildgroei aan uitzendbureaus en zzp’ers in het onderwijs tegengaan door een maximum te stellen aan het percentage uitzendkrachten op een school. “Het is nu een soort flexcircus geworden”, zegt Wiersma. “Dat draagt niet bij aan beter onderwijs.”

Minimaal 80 procent in vaste dienst

Schoolbesturen moeten volgens het plan minimaal 80 procent van het personeel in vaste dienst hebben. Maximaal 5 procent van het budget mag besteed worden aan ­zzp’ers en uitzendkrachten, en leraren moeten sneller in vaste dienst kunnen komen. Wie goed functioneert, krijgt na maximaal een jaar een vast contract. Dat moet een dienstverband voor minimaal vier dagen in de week zijn, tenzij de docent er zelf voor kiest minder te gaan werken. Dit om te voorkomen dat leraren een fulltime werkweek bij elkaar moeten sprokkelen via verschillende deeltijdbanen.

“Je ziet nu dat leraren soms van het ene naar het andere tijdelijke contract hoppen. En dat scholen elkaar beconcurreren door met salarissen tegen elkaar op te bieden. Het tekort aan personeel heeft voor een soort gekke flipperkast gezorgd”, zegt Wiersma. “Die gekte moeten we stoppen door duidelijke en strakke normen te bedenken.”

Binding met de school

Wiersma ziet dat het grote verloop van personeel en de vele wisselende gezichten zorgen voor onrust in de klas. “Een contract zorgt voor binding met de school. Dat is voor iedereen beter en daar heeft de leerling uiteindelijk het meeste aan. Op scholen waar een goede sfeer heerst in het team, zie je vaak meer personeel in vaste dienst.”

De minister ergert zich aan de vele uitzendbureaus die geld verdienen aan het lerarentekort. Sommige scholen zien geen andere optie dan een recruitmentbureau in te schakelen om de roosters rond te krijgen. “Ze betalen vaak veel geld aan zo’n bureau om iemand te vinden. Dat vind ik een slechte besteding van publiek geld, maar ik neem het de scholen niet kwalijk. Wij hebben als overheid lange tijd ook deze ruimte geboden, zodat er hele markten op dit gebied konden ontstaan.”

De meeste scholen zitten onder de norm

De nieuwe wet, die in de loop van 2024 in zou moeten gaan, is bedoeld om een grens te trekken. De meeste scholen zitten nu nog onder de normen die in het plan worden gesteld. Weinig scholen besteden al meer dan 5 procent van het budget aan invallers, al lopen de percentages wel op − in 2012 lag het gemiddelde nog rond de 2 procent, nu is dat 4 procent. “Door regels aan de besteding van het budget te verbinden, wordt het mogelijk voor de inspectie om erop toe te zien”, aldus Wiersma.

Het aandeel vaste contracten op veel scholen daalt, in sommige gevallen fors. In 2011 had 93 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs een vast contract, in 2021 was dat 88 procent. In het voortgezet onderwijs daalde het aantal docenten met een vast contract binnen diezelfde pe­riode van 88 naar 80 procent. Voor het ondersteunend personeel liggen die percentages nog iets lager. In het primair onderwijs is 72 procent in vaste dienst en in het voortgezet onderwijs 80 procent.

De wet moet ervoor zorgen dat scholen die onder de norm zitten, meer doen om mensen aan zich te binden. In het wetsvoorstel staat ook dat er meer aandacht moet komen voor het inwerken en begeleiden van personeel, en dat er ruimte moet zijn voor loopbaanontwikkeling. “Starters die niet worden geholpen, stoppen soms snel. Daar komen we niet verder mee. Aan het salaris hebben we al wat gedaan, maar een vast contract hoort er ook bij”, zegt Wiersma.

