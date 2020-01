Negen miljoen beschikbaar tegen lerarentekort

In de strijd tegen het lerarentekort in grote steden stelt minister Arie Slob (onderwijs) negen miljoen euro extra beschikbaar voor het opleiden van zij-instromers op basisscholen. Amsterdam reageert teleurgesteld.

Het inzetten van een onderwijsassistent, een gastdocent uit de culturele sector of het invoeren van een vierdaagse lesweek. Het zijn maatregelen waar Amsterdamse basisscholen mee willen experimenteren om het lerarentekort op te lossen en de werkdruk te verlichten. De maatregelen zijn onderdeel van de noodplannen die Amsterdamse schoolbesturen maandag presenteerden aan minister Arie Slob (onderwijs).

Half december gaven de ministers Slob en Ingrid van Engelshoven (onderwijs) de scholen uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam opdracht te komen met een noodvoorziening om het lerarentekort het hoofd te bieden. Scholen moesten naar manieren zoeken om met ‘minder leerkrachten’ goed onderwijs te blijven geven. In de Amsterdamse plannen ligt de nadruk op kansengelijkheid: hoe zorgen we ervoor dat de ene leerling niet meer nadelen ondervindt van het lerarentekort dan de ander? Immers, het lerarentekort op scholen in achterstandswijken is groter dan in andere gebieden in Amsterdam. Vandaar het voorstel om leraren die werken op een school met een groot tekort, extra te belonen.

Het valt samen met de zogenoemde grote-steden-bonus: een plan om leraren op Amsterdamse basisscholen sowieso zo’n 5 tot 10 procent extra salaris te bieden vanwege het dure levensonderhoud in de stad. Amsterdamse schoolbesturen schatten dat daarvoor zestien miljoen euro nodig is. Minister Slob is vooralsnog terughoudend: hij wil eerst een concrete uitwerking zien van de plannen. “Wat zijn de consequenties?”

Weinig tijd

Wel beloofde Slob negen miljoen euro beschikbaar te stellen voor zij-instromers. Het is een rode draad in de noodplannen van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam: zij-instromers zijn hard nodig om het lerarentekort op te lossen, maar ze zijn kwetsbaar en het opleiden kost extra tijd en geld. “Nu zijn het vaak de leraren die de zij-instromers begeleiden, maar die hebben weinig tijd”, zegt de Rotterdamse schoolbestuurder Renata Vos. Vandaar de vraag: stel geld beschikbaar voor extra coaching van buiten.

Het is de vraag of de negen miljoen van Slob genoeg is. “Iedere bijdrage helpt”, zegt Vos. “Maar ik weet niet of het voldoende is.” Op een later moment presenteren Utrecht en Almere ook nog hun noodpakketten. “Dan hebben we pas een totaalplaatje.”

Arnold Jonk, directeur van het schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ, is meer uitgesproken. “De zij-instromers vormen maar een klein deel van de oplossing. Het probleem is veel groter”, reageert Jonk. Hij vindt dat de minister niet genoeg oog heeft voor het totale plaatje van het lerarentekort in grote steden, specifiek in Amsterdam. “Zelfs leraren die niet in Amsterdam wonen, leggen toe op de reiskosten. Ook zijn er uitzendbureaus die momenteel adverteren met extra geld voor docenten die in grote steden aan de slag willen.” Jonk vindt dat Slob dit soort problemen onvoldoende onder ogen ziet.

De plannen die Rotterdam, Den Haag en Amsterdam presenteerden worden de komende weken besproken met het ministerie en de onderwijsinspectie. Dan zal ook blijken of de daartoe bevoegde instanties bereid zijn meer wettelijke ruimte te geven voor bijvoorbeeld flexibele schooltijden.

Grote steden maken noodplannen vanwege lerarentekort

De grote steden maken noodplannen om het lerarentekort te lijf te gaan. Die snelle lapmiddelen zullen echter niet volstaan. Over tien jaar zijn er nog steeds te weinig leraren.