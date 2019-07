Nederland sluit zijn ‘ambassades’ voor hoger onderwijs in het buitenland

Nuffic, de organisatie die is opgezet voor de internationalisering van het onderwijs, moet bezuinigen. Dat gaat de reputatie van het Nederlands hoger onderwijs aantasten, denkt Nuffic zelf, en dat terwijl er wereldwijd gestreden wordt om jong academisch talent binnen te halen. Tien kantoren van Nuffic die de ‘Nederlandse kenniseconomie’ in het buitenland vertegenwoordigen, moeten op termijn de deuren sluiten, zegt de organisatie. Het gaat om Brazilië, Mexico, Indonesië, Rusland, China, Zuid-Afrika, Turkije, Zuid-Korea, India en Vietnam.

De kantoren, de zogenoemde Netherlands Education Support Offices (Neso’s), dienen als een soort Nederlandse ambassades voor het hoger onderwijs en mbo. Ze begeleiden Nederlandse en buitenlandse studenten, ze onderhouden contact met afgestudeerden en ze spelen volgens woordvoerder Anne Lutgerink van Nuffic een belangrijke rol in de kennisdiplomatie tussen de betreffende landen. “Het is heel zonde”, zegt Lutgerink, “want dit zijn jarenlang voorposten geweest voor het Nederlands onderwijs.”

Bijdrage aan groei

De kantoren dienen niet als wervingsinstanties, zegt Lutgerink. Maar ze hebben de afgelopen jaren in opdracht van het ministerie van onderwijs wel bijgedragen aan de groei van het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten, en daarmee aan het hoger onderwijs als geheel.

De tien landen met een Neso-kantoor leverden afgelopen studiejaar 13.439 studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Twaalf jaar geleden was dat 50 procent minder. Met name Indiase en Chinese studenten kozen de afgelopen jaren in toenemende mate voor Nederland, blijkt uit cijfers van Nuffic, op de voet gevolgd door Indonesiërs, Vietnamezen en Zuid-Koreanen.

Worsteling met snelle groei

Waarom deze kantoren de deuren moeten sluiten is gissen. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, dat Nuffic subsidieert, wil nog niet in detail reageren op de kwestie. Nuffic besloot de plannen op voorhand naar buiten te brengen omdat het korten op de subsidie een grote impact heeft op het personeel en de organisatie.

“Voor Nuffic voelt het als een bezuiniging”, zegt een woordvoerder van het ministerie, “maar wij blijven hetzelfde bedrag uittrekken voor internationalisering.” Hij erkent dat het takenpakket van Nuffic wordt ingeperkt. “We gaan het geld alleen op een andere manier verdelen.” Het gaat om zo’n 20 miljoen euro per jaar.

De bezuinigingen op Nuffic passen in de discussie over buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten. Hun aandeel groeide de afgelopen jaren gestaag. Vorig jaar kwam 11,5 procent van de totale studentenpopulatie uit het buitenland. Een jaar eerder lag dat nog op 10,5 procent. Dat heeft consequenties voor de huisvesting in steden als Amsterdam waar studenten toch al moeilijk een kamer kunnen vinden, en het heeft ervoor gezorgd dat steeds meer studies hun vakken in het Engels aanbieden.

Veel universiteiten worstelen met die snelle groei. Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) die de internationalisering van het onderwijs in principe een warm hart toedraagt, laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde hiervan. Na de zomer komt de minister met een reactie op de onderzoeksresultaten.

Onder vuur

Zijn de bezuinigingen van Nuffic onderdeel van nieuw beleid? “We weten het niet”, zegt Lutgerink. “Maar internationalisering ligt al een tijdje onder vuur in de media en de politiek. Daar heerst soms een klimaat van wij versus zij. Critici vrezen dat internationale studenten plekken van Nederlandse inpikken. Maar daarvan is geen sprake.”

“Nuffic is een waardevolle partner”, reageert woordvoerder Simon Vink van de Wageningen Universiteit, een instelling die geliefd is bij Chinese studenten. “Ze beoordelen bijvoorbeeld diploma’s en kijken of studenten uit China of India de juiste bachelor of master hebben om hier te mogen studeren. Dat is belangrijk, want studenten van buiten Europa betalen 18.000 euro collegegeld per jaar, veel meer dan Nederlandse studenten. Dan is het handig dat je hier met een geldig diploma komt.”

