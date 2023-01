Naaktfoto’s verbieden werkt niet. Hoe kun je kinderen wél beschermen bij sextortion?

Nachtmerries, schuldgevoelens en schaamte. Slachtoffers van seksueel misbruik hebben er soms nog lang na het misdrijf last van. Dat geldt ook voor mensen die online afgeperst worden met naaktbeelden, zegt Jiska Dijk, sociaalpsychologisch adviseur bij Slachtofferhulp Nederland. “De effecten van online en offline zijn hele vergelijkbaar”, vertelt ze. “Jongeren ontwikkelen vaak vergelijkbare klachten.”

Donderdag werd bekend dat een 24-jarige man wordt verdacht van het afpersen van meer dan honderd (veelal minderjarige) meisjes. Op zijn computer werden 150 mappen aangetroffen met naaktfoto’s erin. De man zette zijn slachtoffers steeds opnieuw onder druk nieuwe seksuele foto’s te sturen, door te dreigen de beelden anders te zullen verspreiden. Online misbruik zoals dit wordt ook wel sextortion genoemd. Het komt veel voor, zegt Dijk.

Vaak duurt het lang voordat een zaak aan het licht komt. Hoe komt dat?

“Dat heeft meerdere redenen. De eerste reden is dat mensen die pleger zijn van sextortion zich voordoen als iemand anders. Dus je weet eigenlijk niet met wie je te maken hebt. Daarnaast vinden jongeren het heel erg moeilijk om te vertellen wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk.”

Ze schamen zich?

“Zeker. Jongeren schamen zich dat ze die beelden hebben gemaakt en ze hebben verstuurd. Vaak zijn ze bang voor negatieve reacties vanuit hun omgeving. Ze verwachten geen steun, maar gaan ervan uit dat mensen hun de schuld zullen geven. En dat gebeurt soms ook, dus dat is niet geheel onterecht.

“Mensen reageren vaak uit schrik met: ‘Oh maar waarom heb je die beelden dan ook gestuurd?’. Terwijl, wat een jongere nodig heeft is dit: ‘Wat ontzettend rot dat het is gebeurd. Het is niet jouw schuld. Ik ga je helpen. Wat heb je nodig?’ Dat is eigenlijk de beste reactie als iemand je zoiets vertelt.”

Wat is uw advies aan ouders die het hier met hun kinderen over willen hebben?

“Als het gaat om seksuele opvoeding, is het heel belangrijk om mee te kijken met je kind. Waar is mijn kind mee bezig? Wat komt het tegen? Daarbij helpt het als je als ouder uitlegt dat je het kind niet wilt controleren, maar juist wil helpen. Dat je kind het ook mag vertellen als het nare ervaringen heeft, en dat je dan niet boos wordt, maar samen wil kijken wat je ertegen kunt doen. Ook sexting en online seksuele uitingen horen bij de seksuele ontwikkeling. Ze zijn dus heel normaal en ook heel leuk, maar soms hebben jongeren nare ervaringen en dan is het fijn als je er open over kunt praten.”

Dus niet het advies geven: stuur maar geen naaktfoto's?

“Nee, dat heeft niet zoveel zin. Ouders zeggen ook niet: begin maar niet aan seks. Als het gaat om online beeldmateriaal is het advies niet: stuur geen foto’s, maar juist: stuur geen foto’s dóór. Als je geen toestemming hebt voor het doorsturen van foto’s, doe het dan niet.

“En specifiek voor sextortion is het verstandig vooral niet in te gaan op de afpersing. Stuur geen geld of nieuwe beelden, want daarmee verandert er niets. Dat is natuurlijk heel spannend. Jongeren kunnen het niet goed overzien en denken: ik doe het maar, want dan houdt het misschien op, maar zo werkt het niet.”

Is er nog een rol weggelegd voor scholen bij het voorkomen van sextortion?

“Er is een beweging op gang gekomen om op scholen meer aandacht te hebben voor seksuele vorming. Dus niet alleen seksuele voorlichting te geven over hoe het werkt, het technische stuk, maar het ook te hebben over wensen en grenzen. Hoe ga je met elkaar om? Wat is consent?

“Je kunt heel erg waarschuwend zijn en de risico’s benadrukken, en het is ook goed om daar aandacht voor te hebben. Maar het gaat er vooral om dat er ruimte komt om te vertellen wat er speelt en advies te vragen als je dat nodig hebt. Het grote nadeel van alleen waarschuwen is dat het als gevolg kan hebben dat het plezier in seksuele uitingen verdwijnt. Als je je steeds maar bewust bent van de risico’s, kun je je dan nog vrij ontwikkelen?”

