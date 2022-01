Moeten de quarantaineregels voor scholen op de schop?

Het Outbreak Management Team wil de quarantaineregels voor scholen opnieuw bekijken, nu scholen veel klassen naar huis moeten sturen. Helpt dat?

Het is gissen hoeveel van de 2.500.000 leerlingen er woensdag in de schoolbanken zijn neergestreken, maar één ding is zeker: een flink aantal niet. Landelijke cijfers ontbreken, maar het aantal meldingen van naar huis gestuurde klassen wegens coronabesmettingen liep deze week flink op. Zozeer, dat het Outbreak Management Team (OMT) deze week wil kijken of er een andere oplossing is.

De problemen zitten vooral in de zogenoemde driebesmettingenregel. Als in een klas drie leerlingen positief testen, en de verspreiding bovendien in de klas heeft plaatsgevonden, wordt die klas in quarantaine geplaatst. De schooldirectie moet daarover besluiten en krijgt daarbij hulp van de GGD. Het gaat altijd om een specifiek advies, laat de koepel van GGD’en weten. Als bijvoorbeeld aannemelijk is dat de verspreiding op een kinderfeestje was, wordt gekeken of kan worden volstaan met een specifieke groep in quarantaine plaatsen.

Een hogere drempel

Dat alles is gebaseerd op de richtlijn van het OMT, dat nu dus kijkt of aanpassing nodig is. Eerder werd de drempel al verhoogd naar drie. Een mogelijkheid is om die drempel nog verder op te hogen, maar de vraag is of dat zin heeft. Als een klas daadwerkelijk een brandhaard is, is het een kwestie van tijd voor zo’n nieuwe grens bereikt is.

Rector Bas Boensma van het Coornhert Lyceum in Haarlem moest deze week vanwege de driebesmettingenregel een groot aantal klassen naar huis sturen en overstappen op digitaal onderwijs voor deze leerlingen. Maar dat was bij een grens van bijvoorbeeld vijf besmettingen niet veel anders geweest, zegt hij. “Misschien dat het een of twee klassen had gescheeld.”

Los van het effect op het probleem van de naar huis gestuurde klassen, zijn er belangrijke afwegingen. De gezondheid van leerlingen en personeel, hun huisgenoten en vervolgens de hele samenleving als een school echt een brandhaard wordt. Dat is een kwestie die velen in het onderwijs liever aan de experts overlaten. Het OMT moet die kaders aangeven. “Wat wij belangrijk vinden, is dat die duidelijk en veilig zijn”, stelt de PO-Raad, de koepel van basisscholen. “Binnen die kaders willen wij dan zo goed en zo veel mogelijk les geven.”

Geen gemakkelijke oplossing

Er is geen makkelijke oplossing, zegt onderwijsbond AOb. Wel wijst de bond erop dat bij zulke afwegingen ook andere oplossingen moeten worden bekeken, zoals betere mondkapjes en vooral de luchtkwaliteit. Al jaren is duidelijk dat de ventilatie in veel scholen niet op orde is, maar een oplossing komt moeizaam van de grond.

Ook belangenvereniging Ouders & Onderwijs wil niet op de stoel van deskundigen gaan zitten. “Je kunt twee dingen doen”, zegt directeur Lobke Vlaming. “Strengere regels om het in te perken, en dus veel minder of geen fysiek onderwijs, of meer besmettingen accepteren en het onderwijs door laten gaan.” Ook ouders zijn daarover verdeeld, merkt Vlaming. “Gelukkig hoef ik dit besluit niet te nemen.”

