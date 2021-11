Moet mijn man meer tijd aan ons jonge gezin besteden?

Een jonge moeder vindt dat zij en haar partner te veel langs elkaar heen leven. Hoort dat bij het drukke gezinsleven of kan het ook anders?

De geboorte van een kind verandert je leven totaal. En dat kan behoorlijk pittig zijn. Het worden niet voor niets vaak de tropenjaren genoemd: voor je het weet ben je 24/7 met je kind(eren) in de weer. Terwijl je ook nog een partner en eigen behoeftes hebt. Een jonge moeder geeft aan dat ze worstelt met die verschillende rollen. “Een halfjaar geleden is onze jongste dochter geboren. We hebben al een zoontje van 3 jaar. Sinds we kinderen hebben, zeker nu het er twee zijn, leven mijn man en ik behoorlijk langs elkaar heen. Ik heb het gevoel dat ik veel meer met de kinderen bezig ben dan hij, omdat hij overdag werkt en ’s avonds regelmatig sport. Vanwege corona en de geboorte van onze dochter hebben we al lang niets samen ondernomen. Ik mis zijn inbreng en onze avonden samen. Hoort dit nu eenmaal bij het drukke gezinsleven, of is het tijd voor actie?”

Er spelen hier verschillende zaken die samenhangen met het jonge ouderschap. “In jonge gezinnen lopen ouders vaak achter de feiten aan. Het is opeens heel druk”, ziet Maarten van der Linde, gezinspsycholoog en oprichter van Ouders Inc. Bij Ouders Inc kunnen jonge ouders een cursus volgen hoe je dat nu eigenlijk doet: samenwerken in de opvoeding, wennen aan je nieuwe rollen én ook nog tijd hebben voor elkaar en jezelf. Want met de geboorte van een baby kan de relatie (tijdelijk) onder druk komen te staan. Van der Linde: “Het krijgen van een kind is allesomvattend. Hoe snel je went aan het ouderschap verschilt per persoon, maar het kan tot wel 16 maanden duren. En het loopt natuurlijk vaak anders dan je vooraf had gedacht of had afgesproken met elkaar. Het kost veel bloed, zweet, tranen en bakken vol energie.”

‘Waar ben ik in onze relatie?’

Als je van een stel ouders wordt, ligt je focus in de eerste periode vaak meer bij de kind(eren) dan bij je relatie. “Dat is logisch, maar op een gegeven moment gaat het wringen”, weet Ariadne Oomen, gezins- en relatietherapeut bij de Relatiepraktijk. “Dan vraag je je af: waar ben ík in onze relatie? Of waar zijn wij?”

Als moeder vindt dat haar partner te weinig met de kinderen doet of te weinig aandacht voor haar heeft: praat erover. Oomen: “Die ander voelt echt niet automatisch aan waar jij behoefte aan hebt. Accepteer dat deze periode veel van jullie vraagt, maar accepteer niet dat een van beiden zijn of haar eigen plan trekt. Je gaat dit samen aan.”

“Als je mazzel hebt, ga je ruziemaken over wat je mist en wat je stoort”, zegt Van der Linde. “Het is erger wanneer je niks zegt, maar ondertussen je relatie uitholt en vervreemdt van elkaar. Daarom zou ik deze moeder zeker aanraden om haar onvrede te bespreken. Ze is niet alleen het slachtoffer, maar onderdeel van hoe hun gezin nu draait. Ze zijn allebei verantwoordelijk voor hoe het nu loopt in hun gezin. Als ze niets zegt, houdt ze de dynamiek in stand.”

‘Probeer verbinding te blijven zoeken’

In hoeverre je de zorg naar je toetrekt of tijd voor jezelf neemt, heeft vaak ook te maken met hoe het er vroeger thuis aan toe ging. “Als je moeder alles deed, vind jij misschien ook wel dat jij alles moet doen. Terwijl dat natuurlijk iets is wat je samen bepaalt”, zegt Oomen. “Daar moet je je bewust van zijn.”

Soms hebben jonge ouders het gevoel dat ze elkaar niet meer begrijpen en langs elkaar heen leven of ruzie maken. “Probeer de verbinding met je partner te blijven zoeken en zorg dat je emotioneel bij elkaar betrokken blijft”, zegt Oomen. “Zorg ervoor dat je leuke dingen blijft doen samen, ook al moet je dat nu meer plannen.”

Uiteindelijk is deze periode niet representatief voor je relatie, zegt Van der Linde. “Maar voorkom dat je om de lieve vrede te bewaren je eigen behoeftes wegstopt. Je hebt minder vrijheid in je leven met kinderen, maar je kunt jezelf en elkaar nog van alles gunnen.”