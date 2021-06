Moet je als ouder mee op schoolkamp, als je kind anders niet durft?

Het leek er even op alsof het probleem zich dit jaar vanzelf zou oplossen, omdat schoolkampen vanwege de coronamaatregelen officieel afgeraden worden. Maar de basisschool van deze twaalfjarige jongen kan melden dat ze ‘gelukkig’ toch gewoon drie dagen naar Zeewolde gaan dit jaar. Gelukkig? Zoon, een achtstegroeper die ‘s nachts nogal eens bang is en nog nooit op kamp is geweest, ziet er huizenhoog tegenop. De ouders zien eigenlijk maar één manier om hem met een gerust hart de bus in te sturen: zelf ook mee op kamp.

Als basisschoolleerkracht heeft Jeannette van Kuik-Stam vroeger vaker met het bijltje gehakt. Ieder jaar waren er wel leerlingen die het kamp van te voren vreselijk spannend vonden, of naar huis belden om weer te worden opgehaald. Soms waren die angsten ook reëel en is niet meegaan de beste optie, vindt Van Kuik, die inmiddels kindercoach is en oprichter van opleidingsinstituut Magie van kindercoaching. “Wees trouw aan de gevoelens in je buik. Ieder kind en iedere ouder is daarin anders. Is er sprake van een pestsituatie in de klas, dan kan een kamp een kind ook echt meer kwaad dan goed doen.”

Laat het kind dus goed uitleggen wat er zo spannend is, zegt Van Kuik. Natuurlijk willen ouders in principe dat hun kind meegaat met de klas. “Een schoolkamp in groep 8 is een sprong in de ontwikkeling, een stapje op weg naar een grotere wereld en naar de middelbare school. Als je je kind niet laat meegaan, is dat ook een signaal van: je moet bang zijn, je kunt beter weglopen.”

Het kan gevolgen hebben voor de hele sfeer op schoolkamp

Een ouder die mee op kamp wil, hoeft helemaal geen gek idee te zijn. “Al zou ik dan wel adviseren om de pappa mee te sturen, en niet de mamma. Een vader zegt iets eerder tegen een kind: kom op, je kunt het! Terwijl een moeder haar kind het liefste voor iedere situatie die ook maar een beetje spannend kan zijn, mogelijk zou willen behoeden.” Maar wat nu als de school vanwege coronamaatregelen helemaal geen ouderbegeleiding wil meenemen? “Praat dan toch nog eens met de leerkracht”, zegt Van Kuik. “Overleg met de school wat je kind ervan zou kunnen leren, welke problemen er spelen en wat jij zou kunnen bijdragen. Het gedrag van een leerling die het moeilijk vindt op kamp, kan gevolgen hebben voor de hele sfeer op schoolkamp.”

Een ouder op kamp meenemen van een leerling die het spannend vindt, is volgens kindercoach Mariska Brouwer niet altijd raadzaam. “De kans bestaat dat een kind dan aan zijn ouder gaat hangen en het kamp niet zelf gaat ervaren. In uiterste gevallen, als het kind zo angstig is dat het anders echt niet meegaat, moet je hier misschien dan toch toe besluiten. Bespreek dit nog een keertje met de leerkracht.”

De ouders spelen vooral een rol in de weken vóór het kamp. “Erken de angsten van je kind, en praat thuis veel over het kamp. Vertel verhalen van hoe jij het vroeger beleefd hebt, die doen het altijd goed. Praat over hoe dat straks zal zijn: eten, slapen en spelen op het kamp. Focus daarbij op de leuke dingen.”

Vriendje wakker maken

Is de jongen ’s nachts bang om wakker te worden, kijk dan of hij met een vriendje de afspraak kan maken dat hij die mag wakker maken. “Zodat hij begrijpt dat hij niet alleen is. Iets van thuis meenemen kan ook fijn zijn. Nee, geen mobieltje, want dat mag niet meer op kamp. De ouders moeten ook nooit zelf gaan bellen. Laat zoon even naar huis bellen met de leraar, alleen als hij dat zelf wil.”

Zeg niet dat je het kamp gaat ‘proberen’, want dat is volgens Brouwer te vrijblijvend. “Zeg: we gaan het ‘doen’, en als het niet lukt kun je altijd nog even naar huis bellen.” Probeer als ouder het kamp wel echt te laten doorgaan, is het advies. “Het is voor een achtstegroeper echt een moment om op eigen benen te leren staan.”