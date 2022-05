Moet ik mijn zoon (13) e-sigaretten en snus verbieden

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Deze week: een toenemend aantal tieners vapet of gebruikt snus. Moet je je kind deze alternatieven voor roken verbieden?

Heb je nog wat snus voor me? Het is een vraag die steeds vaker op het schoolplein wordt gesteld. “Onze 13-jarige zoon vertelde er onlangs tijdens het eten over. Wij moesten eerst opzoeken wat het was, want we hadden geen idee”, vertelt een vader. “Maar toen we zagen dat jonge pubers blijkbaar al nicotinezakjes tussen hun tandvlees en lip stoppen, schrokken we nogal. In de vriendengroep van onze zoon, 2 havo, blijkt snus opeens populair.”

Ook zijn er kinderen op school die vapen, met een e-sigaret. “Wij dachten dat roken een aflopende zaak was, maar met deze varianten op het roken vragen we ons af of de stap naar een sigaret straks niet heel makkelijk is gezet. En hoe gevaarlijk zijn deze varianten eigenlijk? Wij willen niet dat onze zoon zich laat verleiden, maar hoe brengen we die boodschap over? Want wat zijn vrienden doen, is waarschijnlijk belangrijker dan wat wij zeggen.”

Roken is de afgelopen jaren flink afgenomen onder jongeren. Maar alternatieven als vapen en het gebruik van snus zijn juist toegenomen, al ontbreken harde cijfers volgens het Trimbos Instituut. Hoewel de verkoop van snus sinds vorig jaar is verboden en e-sigaretten niet verkocht mogen worden onder de 18 jaar, weerhoudt dat (jonge) pubers er niet van om het te gebruiken.

Duizelig en hartkloppingen

“Snus en vapen lijken minder schadelijk dan roken”, zegt Jacqueline Krouwel, senior preventiewerker Jeugd bij Jellinek en expert op het gebied van middelengebruik en verslaving. E-sigaretten zijn verkrijgbaar met, maar ook zonder nicotine en in verschillende smaken waar jongeren mee experimenteren. Snus bevat wel nicotine en kan daardoor verslavend werken. Je kunt er daarnaast duizelig van worden en hartkloppingen krijgen. Krouwel: “Of het nou verslavend is of niet, het is belangrijk om te voorkomen dat je kind het gaat gebruiken. Het werkt net als met alcoholvrij bier: de volgende stap is makkelijker gezet. Je raakt gewend aan de handeling, de drempel wordt lager om vervolgens écht te gaan roken of drinken.”

Hoe jonger de pubers zijn, hoe beter je het kunt hebben over de risico’s en nadelen. Want op een gegeven moment beginnen ze het gebruik van middelen stoer en volwassen te vinden. Dan heb je kans dat je juist hun nieuwsgierigheid aanwakkert als je hierover in gesprek gaat.

Maar lukt het om het gebruik simpelweg te verbieden? “Zeker bij 13-jarigen kan dat nog goed werken”, aldus Krouwel. “Het lijkt soms of pubers niets willen aannemen van hun vader of moeder. Maar dat is niet waar. Ze vinden de mening van hun ouders wel degelijk belangrijk. Ze zijn vaak onzeker en willen grenzen en duidelijkheid.”

Daarnaast zijn een liefdevolle ondersteuning en goede gesprekken natuurlijk ook van belang. “Benadruk dat het goed is om gezond te leven en voor je lichaam te zorgen. Bekrachtig de mooie dingen die je je kind ziet doen, zoals lekker buiten sporten”, zegt Krouwel. “Leg bijvoorbeeld ook uit dat je je fitter voelt als je geen nicotine gebruikt.”

Volgens helderopvoeden.nl van het Trimbos Instituut is er een duidelijke toename in het percentage ouders dat strenge regels heeft omtrent (niet) roken. Zo zegt 80 procent van de ouders dat hun kind niet mag roken, ook niet af en toe een trekje. Voor middelen als snus of vapen zouden dezelfde regels moeten gelden, vindt Krouwel. Naarmate tieners ouder worden neemt de invloed van ouders wel wat af en wordt de invloed van vrienden groter. “Je bent er niet altijd bij, maar als je hoort van gebruik van middelen op school of bij vrienden thuis, maak het dan bespreekbaar. De gezondheid van je kind is jouw zaak. Je kunt die verantwoordelijkheid nog niet bij je puber neerleggen. Overleg ook met andere ouders of docenten. Wat voor grenzen stellen zij? Scholen kunnen eventueel speciale lesprogramma’s inzetten om de tieners voor te lichten.”

