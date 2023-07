Mobieltjes zijn niet meer welkom in de klas, maar van een verbod is (nog) geen sprake

Karin den Heijer, docent wiskunde op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, gaat binnenkort maar eens op zoek naar een stapel tweedehands schaakborden.

Haar scholieren mogen namelijk altijd, als ze klaar zijn met hun huiswerk, op hun telefoon een potje schaken. Dat kan straks niet meer. Het ministerie van onderwijs komt met een richtlijn voor mobiele telefoons in de klas.

Telefoons mogen alleen gebruikt worden als ze nodig zijn in de les. Of als een leerling er afhankelijk van is, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Verder moeten ze uit het klaslokaal verdwijnen, vindt het ministerie. De richtlijn gaat vanaf januari in voor het voortgezet onderwijs. Woensdag wordt een besluit genomen over de basisscholen. Voor het vervolgonderwijs geldt de richtlijn niet.

De regel moet scholen en leraren handvatten geven om streng op te treden tegen leerlingen die tijdens de les stiekem checken of ze bijvoorbeeld nog een ‘vind-ik-leuk’ hebben op sociale media.

Verschillende experts stellen dat de telefoons verslavend zijn en schadelijk voor de leerprestaties van kinderen. De aanwezigheid van de smartphone, met aan de lopende band ‘ping’, zorgt voor afleiding en staat daarmee leerprestaties in de weg.

Opbergen in een telefoontas of -bak

Scholen worstelen met de kwestie en gaan er op verschillende manieren mee om. In sommige lokalen hangt een telefoontas of -bak waar leerlingen hun mobiel in moeten leggen bij binnenkomst. Die strategie werkt niet overal goed, omdat niet alle docenten even streng zijn in de handhaving van die regels. Steeds meer scholen kiezen zelf voor een algeheel verbod, zelfs in de pauzes en op het schoolplein.

Het is voor het eerst dat het kabinet zich nu bemoeit met het onderwerp. De afgelopen maanden onderzocht het ministerie of het mogelijk is om mobiele telefoons helemaal niet meer toe te staan op scholen, maar dat is dus nog niet aan de orde. Mogelijk vormt de nieuwe richtlijn wel een opmaat voor zo’n landelijk verbod. De minister wil kijken of scholen met de nieuwe regels uit de voeten kunnen of dat er meer nodig is. In Frankrijk en in de regio Madrid in Spanje bestaat al een verbod op mobiele telefoons in het klaslokaal. De resultaten zijn positief.

Wiskundedocent Den Heijer, die de schaakborden zoekt, denkt dat het goed is als mobieltjes uit de klas verdwijnen. Ze ziet dagelijks hoe verslavend de apparaten zijn. Maar ze vindt dat de overheid zich er niet mee had moeten bemoeien. “Dit soort bemoeienis ondermijnt de status en de autonomie van de leraar, die zelf in staat is om beslissingen te nemen over het onderwijs.”

Karin den Heijer, wiskundedocente aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.

De docent ziet het als een nederlaag voor het onderwijs in Nederland dat scholen en leraren niet in staat zijn om het mobieltjesgebruik zelf te reguleren.

Op het Alfrinkcollege in het Noord-Brabantse Deurne geldt al bijna vijf jaar een verbod op mobiele telefoons in de hele school. Daar is de regel: thuis, of in de kluis. Docent Engels Gert Verbrugghen denkt dat het strenge beleid werkt. Hij ziet de schoolprestaties verbeteren. Leerlingen praten weer met elkaar, ook in de aula tijdens de pauze en op het schoolplein. “Ik zie wat het allemaal oplevert. Zo’n telefoon zorgt voor afleiding, zelfs als het in een tas zit. Je ziet toch zo’n lampje flikkeren. Deze richtlijn lijkt me een hele goed eerste stap op weg naar een algeheel verbod.”

