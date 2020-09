Ministerie stuurt interim-directeur weg bij islamitische Avicenna College, ooit een voorbeeldschool

Het is al maanden onrustig op het Avicenna College. Ruim veertig docenten zitten ziek thuis omdat ze zich niet veilig zouden voelen op school. Waar het conflict precies om draait, is vooralsnog niet naar buiten gebracht.

Duidelijk is in elk geval dat het vertrek van de vorige directeur Wim Littooij afgelopen augustus de toch al gespannen verhoudingen op scherp zette. Hij was geliefd onder het personeel. Eerder stapten ook al twee leden van de raad van toezicht op onder druk van de thuiszittende docenten.

Deze situatie zorgde ervoor dat leerlingen sinds de start van het schooljaar nog maar mondjesmaat les kregen. Extra onwenselijk omdat de leerlingen al zo'n lange periode gedwongen thuiszaten wegens het coronavirus. Vorige week besloot minister Arie Slob (onderwijs) in te grijpen en stelde hij een onafhankelijke deskundige aan om de zaak bij de islamitische middelbare school te onderzoeken.

Die concludeert nu in een razendsnel advies dat de school ‘snel tot rust moet komen’. Gevolg is dat de huidige interim-directeur het veld moet ruimen. ‘Zijn aanpak en aanwezigheid werken onvoldoende deëscalerend’, valt in het advies te lezen. Ook de twee overgebleven leden van de raad van toezicht moeten vertrekken.

Herstellen van veiligheid

De huidige voorzitter van de raad van toezicht, ook bestuurder van het Avicenna, blijft aan tot er vervanging is gevonden. Tot slot wordt de huidige medezeggenschapsraad dit jaar eveneens opgedoekt en volgen er nieuwe verkiezingen die ‘transparant en onder begeleiding van externen, bijvoorbeeld de vakbonden georganiseerd worden’.

Op de lange termijn moet de focus vooral liggen op de lessen en de leerlingen en herstellen van de veiligheid. Ook moeten de leraren de komende periode de tijd krijgen voor het verwerken van hun trauma's. Het ministerie en het waarnemend bestuur van Avicenna nemen alle aanbevelingen over. ‘Dat leerlingen de dupe worden, is voor mij onacceptabel’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Het Avicenna College gold lang als voorbeeldschool op het gebied van islamitisch onderwijs. De Onderwijsinspectie sprak twee jaar geleden nog lovende woorden over de tweede islamitische middelbare school van het land. De school herrees uit de as van het Ibn Ghaldoun, dat in 2013 failliet ging na examenfraude.

