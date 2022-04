Minister Wiersma wil met een nieuw curriculum dringende achterstanden bij leerlingen wegwerken

“Curriculum.nu is nu echt voltooid verleden tijd”, schrijft minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds 2016 zijn er door diverse kabinetten miljoenen geïnvesteerd in een nieuw stelsel van wat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dat weerhoudt Wiersma er niet van het gros van deze plannen terzijde te schuiven.

Wiersma wil nu als eerste oppakken wat het meest urgent is: de achterstand van Nederlandse leerlingen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Woensdag debatteert hij hierover met de Tweede Kamer.

“Een stap in de goede richting”, zegt Kamerlid Peter Kwint (SP). Ook Paul van Meenen (D66) vindt het goed dat Wiersma een einde maakt “aan de moeizame curriculumherziening”.

Eerste plan ging binnen half jaar van tafel

Sinds 2016 kent die inderdaad een roerig verloop. Het begon met een plan van de commissie-Schnabel, Onderwijs2032, dat binnen een half jaar al van tafel werd geveegd door lerarenorganisaties, die zelf niet bij het voorstel betrokken waren geweest.

Schnabel stelde bijvoorbeeld voor Engels een grotere rol op de basisschool te geven, meer aandacht te besteden aan burgerschap, digitale en vakoverstijgende vaardigheden en het onderwijs in te delen in drie ‘kennisdomeinen’ (mens & maatschappij, natuur & technologie en taal & cultuur). Onderwijspsycholoog Paul Kirschner (Open Universiteit) was meteen kritisch: “Er was geen enkele wetenschappelijke basis voor de aanname dat het onderwijs hier beter van zou worden”.

In 2018 werd er een frisse start gemaakt met een nieuwe projectgroep voor de curriculumherziening, maar nu wel met een grote groep leraren en schoolleiders erbij. Deze kreeg de naam Curriculum.nu. De aanbevelingen van de projectgroep bleven wat vaag, en wachtten nog op verdere uitwerking en politieke goedkeuring.

Lerarentekort liet geen ruimte

In 2019 was echter al duidelijk dat het lerarentekort eigenlijk geen ruimte liet voor ingrijpende onderwijsvernieuwingen. Door de coronapandemie werd het noodzakelijke achterstallige onderhoud aan taal en rekenen alleen maar pregnanter. Het werd stil rondom de curriculumherziening. Kwint: “We zijn nu bijna tien jaar na Onderwijs2032 en het heeft geen zak opgeleverd”.

Wiersma belooft voor de zomer een ‘masterplan’ voor de verbetering van de basisvaardigheden. Digitale geletterdheid en burgerschapsvorming staan nog steeds op zijn prioriteitenlijstje, maar extra aandacht voor Engels, kennisdomeinen of vakoverstijgende vaardigheden lijken verdwenen.

Hoewel hoogleraar Kirschner blij verrast was door de brief van Wiersma, vindt hij dat burgerschapsvorming en digitale vaardigheden niet tot de basisvaardigheden gerekend moeten worden: “Beide zijn zeer belangrijk, maar het zijn geen vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Een goede burger weet van onze en andere staatsinrichtingen, geschiedenis en culturen maar leert die bij geschiedenis, Frans of maatschappijleer en niet bij ‘burgerschap’. Wie bovendien niet goed begrijpend kan lezen of de basiskennis mist om te evalueren wat die tegenkomt, is ook niet digitaal geletterd. Als burgerschap en digitale geletterdheid goed verwerkt worden in de kernvakken, volgt de rest bijna vanzelf.”

Voorkomen dat het curriculum ‘overladen’ wordt, is ook nog steeds een zorg van Kwint. Hij is er bovendien nog niet gerust op dat Wiersma docenten zelf voldoende gaat betrekken bij het masterplan. Paul van Meenen waarschuwt ook: “Dit proces heeft de neiging als een duizendknoop te gaan woekeren”.

