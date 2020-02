Minister Slob investeert flink in techniek, maar hoe technisch is hij zelf eigenlijk?

Zijn ze zenuwachtig? De pubers halen hun schouders op. “Nee hoor”, zegt Bram (15) terwijl hij aan zijn jas friemelt. Dat ze bij minister Arie Slob (onderwijs) op de koffie mogen komen, is ‘gewoon leuk’. In zijn ene hand houdt hij een papier met vragen, in de andere een stopcontact en schroevendraaier. Eens kijken of de minister daar raad mee weet, grijnst Bram.

Met vier andere vmbo’ers, de teamleider techniek en de directeur van het Elde College in Schijndel zijn ze vandaag naar het ministerie van OCW in Den Haag afgereisd om minister Slob te ontmoeten. De school heeft onlangs een subsidie van 1,8 miljoen euro binnengeharkt om hun techniekonderwijs te verbeteren (zie kader). Daarmee willen ze onder meer virualrealitybrillen en hololenzen kopen en meer aan de promotie van techniek doen, zegt teamleider techniek Bart Kemp. In het kader van dat laatste werken de leerlingen nu aan een techniekmagazine waarvoor ze de minister wilden interviewen. Tot hun eigen verbazing ging hij op de uitnodiging in.

“Ik vond het een heel leuk verzoek”, verklaart Slob terwijl de leerlingen bij hem plaatsnemen aan een ronde tafel. “Dit is een onderwerp waar ik heel scherp op ben. We hebben ontzettend hard mensen nodig die technisch geschoold zijn. Vandaar dat ik graag meewerk.” Zijn oog valt op het stopcontact dat voor Bram op tafel ligt. “Er ligt daar trouwens iets heel dreigends. Maar dat komt straks geloof ik?”

Sterk techniekonderwijs Met de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ investeert minister Slob structureel 100 miljoen euro per jaar in techniekonderwijs op scholen. Dat moet leiden tot een ‘breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod’. Daarnaast gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf dit jaar samenwerken met scholen en bedrijven in de regio.

De leerlingen zitten in de derde en vierde klas van het vmbo en hebben allemaal een technisch profiel gekozen. Rodi (15), een blonde jongen met groene capuchontrui, trapt af met de eerste vraag: wat heeft Slob zelf met techniek? “De huis- tuin- en keukendingen gaan thuis best goed. Maar ik ben ontzettend blij dat er mensen zijn die er meer verstand van hebben”, antwoordt de minister. “Mijn vrouw is daar ook goed in. Thuis hebben we geprobeerd om wat dingen te regelen met duurzame energie. Dan kun je zelf gaan zitten prutsen, maar ik zit haast met open mond te kijken hoe snel en deskundig anderen dat doen. Als ik met ze praat, vertellen ze hoe druk ze het hebben. Het is dus belangrijk dat er genoeg professionals zijn.”

Doris (15) vertelt dat hij stage loopt bij Heijco, een machinebouwbedrijf. Hij vindt het daar leuk, maar twijfelt over hun verzoek om er te blijven werken. Hij kijkt vragend naar Slob. “Wat is uw idee hierover?” Slob denkt even na. “Als je het ergens naar je zin hebt, is dat natuurlijk prima”, zegt hij. “Jullie kiezen voor een technische opleiding en zijn gewild. Maar maak alsjeblieft je opleiding af. Soms trekken bedrijven aan jongeren nog voordat ze klaar zijn. Als je daarop ingaat, krijg je er later spijt van. De arbeidsmarkt is nu heel goed, maar dat kan later veranderen. Zorg dus dat je een basis hebt.”

Op de vraag of Slob zelf stage liep bij het ministerie van ocw en er ‘daarom nog steeds werkt’, schiet hij in de lach. “Nee nee, o gaat dat niet”, zegt hij. Hij vertelt over zijn stage in het onderwijs en over het democratische systeem waarbij je als minister eerst gekozen moet worden. “Het werkt niet zo dat je even stage loopt en dat ze denken: die doe het wel leuk, word maar minister. Bij ambtenaren gaat het soms trouwens wel zo.”

Als klap op de vuurpijl reikt Bram de minister met een schalkse blik het stopcontact aan. “Kunt u dit voorwerp openschroeven en vertellen waar het voor gebruikt wordt en wat het is?”, zegt hij op belerende toon.

De minister gaat geconcentreerd met de schroevendraaier in de weer. “Als je met zoiets bezig bent, moet je altijd eerst de elektriciteit afzetten bij de goede groep”, doceert Slob. “Dat ben ik wel eens vergeten. Wat we nu missen, zijn de elektriciteitsdraden. Die komen uit de muur. Meestal zijn het er drie, toch? In oude huizen zitten er soms loze draden tussen. Ik woon zelf in een jarendertigwoning. Daarna moet je de draden netjes vastmaken, de boel weer aandraaien dan zet je de elektriciteit weer aan. Ik doe dit niet zo vaak en sta wel eens te knoeien. Maar meestal lukt het wel.”

Is Slob voor de test geslaagd? Jawel, vindt Bram, die zelf overigens wat minder met elektriciteit heeft en timmerman wil worden. Het was ‘gewoon gezellig’, vinden de leerlingen. Tevreden lopen ze het ministerie uit, op naar de McDonald’s.

