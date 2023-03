Mijn zoon kreeg een woede-uitbarsting van een andere moeder te verduren; accepteer ik dat?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers.

Zoon (12) kwam onthutst terug uit school, schrijft een moeder. Op het plein werd hij na schooltijd door een andere moeder apart genomen. Hij kent haar al jaren; ze is de moeder van een klasgenootje met wie hij in het voetbalteam zit. De jongens spelen ook weleens bij elkaar thuis. De moeder was boos op de jongen geworden: waarom trekt hij steeds de muts van het hoofd van haar kind? Waarom pakt hij in de klas zijn etui van tafel? Andere kinderen lachen er om, maar hij ziet toch dat deze geintjes niet gewaardeerd worden door haar zoon? De moeder was fel geworden: het jongetje had staan trillen van de schrik. Ondertussen stond het geplaagde vriendje er bij te kijken, en liet zijn moeder begaan.

De moeder van het plaaggeestje erkent dat hij de laatste tijd zijn grenzen opzoekt. Hij komt in de puberteit en kan thuis brutaal uit de hoek komen. Daarom, vindt moeder, had zij graag gehoord dat de plagerijen op school uit de hand liepen. Liever dat, dan dat haar kind op het schoolplein apart genomen wordt door een andere volwassene. Haar zoon wil nu niets meer met het klasgenootje te maken hebben, uit angst voor diens moeder. Ondertussen vindt hij de uitbrander ook zwaar overtrokken: waar gaat het nu eigenlijk om, een etui en een afgetrokken muts?

Wespennest

Wat moet zij doen? Haar zoon steunen, want het zijn toch inderdaad kleinigheidjes? Of de andere moeder bellen en haar eerlijk vertellen dat ze de uitbrander aan haar kind vervelend vindt en vragen wat nu echt het probleem is?

“Een wespennest”, is de eerste reactie van Gerard Weide, gepensioneerd psycholoog en leerkracht en bovendien ontwikkelaar van de anti-pestmethode Kanjertraining. “Een moeilijk te ontwarren kluwen, want er speelt hier van alles mee. De verhalen van de kinderen, die natuurlijk van beide kanten nooit helemaal volledig zijn. De reacties van de ouders, die soms handelen uit wanhoop om hele andere redenen dan je zou denken. Hebben ze zelf een pestverleden? Is er eigenlijk iets dieperliggends aan de hand? En natuurlijk de opstelling van de school: de leerkracht had het zo ver niet moeten laten komen dat ouders zichzelf in het conflict gaan mengen.”

Een vuistregel is volgens Weide dat je als ouder de problemen van je kind niet zelf gaat oplossen. “Een kind moet juist leren dit zelf te doen. De kans dat de het tussen de kinderen nu echt weer goed komt, is door het ingrijpen van de moeder klein geworden.” Bovendien moet je als ouder nooit over het hoofd zien dat jouw kind ook maar de helft van het verhaal vertelt, vindt Weide. “Een indeling in pester en gepeste vind ik dan ook onzinnig. Geen enkel kind is er actief op uit een pestkop te zijn. Wat kinderen wel doen, net als wij allemaal, is fouten maken. Je zegt of doet iets dat als grapje is bedoeld, maar zo wordt het niet ontvangen.”

Recht van de sterkste

Als andere kinderen staan te lachen om de plagerijtjes waar je kind slachtoffer van is, is dat voor ouders natuurlijk extra pijnlijk. “Bij een gezonde sfeer in de klas zeggen vriendjes tegen de pester: stop ermee. Hij kan er duidelijk niet tegen. Maar vaak is het zo dat het lachen het plaaggedrag juist versterkt. In iedere klas zijn haantjes. Hier is het echt aan de leraar om in te grijpen. Kan hij of zij dat niet, dan voelt een kind dat meteen aan en geldt het recht van de sterkste. Ik denk dat beide moeders zich tot de docent hadden moeten wenden, voor ze zelf gingen handelen.”

Wat de moeder van het pestende jongetje nu het beste kan doen, vindt Weide, is inderdaad opbellen en samen met haar zoon naar het andere gezin toegaan. Ze moeten het uitpraten, en beide moeders moeten elkaar een hand geven of op een andere manier laten zien dat ze zich met elkaar verzoend hebben. “Dat signaal zullen de kinderen opvangen: als de moeders elkaar een knuffel geven, is het over.”