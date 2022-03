Mijn kind gebruikt ‘hen’ als enkelvoud, gaat school dat goedkeuren?

Wat moet je als ouder doen als de lesmethode van je kind geen mogelijkheid geeft voor genderinclusieve taal?

Een vader begeleidt wegens corona thuis het onderwijs van zijn kind in groep 3 en loopt tegen een taalkwestie aan. De kleine ziet het voornaamwoord ‘hen’ als een enkelvoud – ‘Dat kan een jongen of een meisje zijn’ –, maar de vader twijfelt of de lesmethode dat gaat accepteren. Wat te doen?

‘Hen’ is de laatste jaren sterk in opkomst als genderneutraal alternatief voor de voornaamworden hij en zij. Een zin als ‘Hen is op de fiets naar werk gekomen’ is voor heel wat mensen al dagelijks taalgebruik. Dat geldt echter lang niet overal, anderen kunnen het als een taalfout zien die gecorrigeerd moet worden.

Geen scheidsrechter

Sommigen kijken dan reikhalzend naar de Taalunie om als scheidsrechter op te treden, maar die zal dat niet doen. Hoe ‘hen’ wordt gebruikt, staat niet beschreven in de grammatica. Het is een kwestie van gewoonte. “Wij beschrijven slechts hoe de taal zich ontwikkelt”, zegt Marc Paredis van de Taalunie. “Nu is het gebruik van hen nog gangbaar zoals het vroeger was, maar er is duidelijk een evolutie bezig. Hoe dat gaat eindigen weten we niet.”

De Taalunie werkt wel aan een advies over genderinclusief taalgebruik dat binnenkort wordt gepubliceerd, maar dat zal over het correcte gebruik van hen geen eindoordeel vellen. Intussen heeft hen als enkelvoud al wel de Van Dale gehaald, al wordt het in dat woordenboek aangeduid als ‘niet algemeen’.

Taal is context

Taalwetenschapper Maaike Verrips ziet er geen dilemma in. “Iedereen is vrij in het gebruik van de taal, maar het is ook de bedoeling dat mensen elkaar begrijpen. Die beide kanten kun je prima aan een kind uitleggen. Je bent in de meeste omstandigheden vrij om je eigen keuzes te maken, maar als je op school je examen wilt halen moet je het zo doen. Taal wordt nu eenmaal in verschillende omstandigheden verschillend toegepast. Dat is altijd zo.”

Hoe het gebruik van hen als enkelvoud op school wordt ontvangen zal altijd wat afhangen van de leraar. Basisschooldirecteur Bob van den Steenhoven zou het in ieder geval goedkeuren. Hij vindt het een mooie aanleiding om het onderwerp genderneutraliteit in de klas te bespreken. “Het gaat over identiteit, persoonsvorming. Wie ben je? Hoe voel je je?”

Wat de lesmethode of het toetsformulier zegt is dan voor hem niet zo relevant. “Maatschappelijke ontwikkelingen blijven doorgaan en wij begeleiden de kinderen hierin. Het is ook aan de professionaliteit van de leerkrachten om dan de Cito-antwoorden te corrigeren en aan te geven waarom het antwoord van het kind wel goed is. Dat is juist het gesprek dat je moet voeren met de kinderen en je collega’s!”