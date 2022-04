Middelbare schooldocenten zijn zich minder veilig gaan voelen

Moeilijk handhaafbare leerlingen. Ouders die assertiviteit en agressie niet uit elkaar kunnen houden. Het zijn veelgenoemde zorgen in het onderwijs die door de coronaperiode nog eens zouden zijn versterkt. Een nieuw onderzoek naar de sociale veiligheid onder docenten in het voorgezet onderwijs bevestigt die trend.

Het bureau Duo Onderwijsonderzoek doet periodiek onderzoek naar de sociale veiligheid op school. Deze keer onder duizend docenten, voor het merendeel leden van een vast enquêtepanel. Hoewel de gemiddelde docent rapportcijfer 7,9 geeft voor de veiligheid van de werkomgeving, voelt een op de drie respondenten zich minder veilig dan drie jaar geleden. Op de stelling ‘ik voel mij veilig op school’ reageerde 8 procent ontkennend. 9 procent vindt dat het hun school juist veiliger is geworden.

De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag is verbaal geweld of intimidatie door leerlingen. Dat maakte 39 procent van de ondervraagden het afgelopen jaar mee, meestal was dat schelden of beledigen. Een kwart van de ondervraagden had last van verbaal geweld door ouders. Dat was doorgaans voortdurend veroordelen, beschuldigingen uiten en kritiek leveren. In uitzonderlijke gevallen gingen leerlingen of ouders over tot fysiek geweld.

Lang niet altijd naar tevredenheid afgehandeld

Ongewenst gedrag van leerlingen en ouders kwam relatief vaak voor, maar werd ook vaak gemeld en naar tevredenheid van de docent afgehandeld. Voor ongewenst gedrag van leidinggevenden en collega’s geldt dat veel minder.

Van de docenten die ongewenst gedrag van een leidinggevende meemaakten meldde maar 37 procent dit, en van hen was 56 procent ronduit ontevreden over het resultaat van die melding. Bij gedrag van collega’s zijn de cijfers vergelijkbaar. Terwijl het soms gaat om ernstige ervaringen. Fysiek geweld is uitzonderlijk, maar verbaal geweld van collega’s had 13 procent meegemaakt: van veroordelen of kleineren tot bedreiging. 12 procent had een leidinggevende die verbaal over de schreef ging.

Als dat al werd gemeld, was dat meestal bij een andere leidinggevende of bij de schoolleiding. Slechts een op de vijf melders stapte naar de vertrouwenspersoon van de school. Sommige docenten maken bewust de keuze om bij een ander aan te kloppen, anderen weten gewoon niet wie de vertrouwenspersoon is, sommigen durven het ook niet aan.

Het moet beter

Vakbond CNV is niet verbaasd over die cijfers. “Mensen zijn bang voor de consequenties als ze iets aankaarten”, zegt Manon van Essen van de bond. “Het hele systeem probeert een veilige sfeer te creëren, maar dat wordt dus niet door iedereen als veilig genoeg ervaren. Dat moeten alle partijen zich aantrekken.”

Vakbond Aob noemt de bevindingen een serieus signaal dat het personeelsbeleid op sommige scholen beter moet. “Ik hoor geregeld dat mensen maar hun mond houden, bijvoorbeeld omdat ze op een tijdelijk contract zitten”, zegt docente Frans Kim van Strien namens de bond. “Als school moet je zorgen dat kritiek welkom is, dat hoort bij goed werkgeverschap. De mensen die zich niet veilig voelen en zich niet serieus genomen voelen, zijn denk ik ook degenen die na een tijdje hun heil ergens anders zoeken.”

Vorige week bleek dat de onderwijsinspectie zich zorgen maakt over het grote aantal docenten dat na enkele jaren het onderwijs weer verlaat, terwijl er een groot lerarentekort is.

Een leerling verzon een affaire Op een erotische website verscheen een uit de lucht gegrepen verhaal over een docent die het aanlegde met een leerling. Een docent werd daarin met duidelijk herkenbare details opgevoerd. “Een leerling liet me dat verhaal ook zien”, vertelt de docent. “Ik vond het best wel angstig, ik raakte het gevoel van veiligheid echt even kwijt.” Deze docent heeft het incident gemeld bij de schoolleiding, maar niet bij de vertrouwenspersoon. “Ik wist niet wie dat was, achteraf had ik daar best graag naartoe willen stappen.” De vader probeerde verhaal te halen Intimiderend was het niet, maar zo was het duidelijk wel bedoeld, vertelt een docent uit de onderbouw. Die had een stevige aanvaring gehad met een leerling, en op de eerstvolgende mentoravond kwam de vader verhaal halen. “Hij kwam dicht bij me staan en wilde weten waarom ik zijn zoon zo had aangesproken.” De docent heeft het voorval niet gerapporteerd. “Daar vond ik het niet ernstig genoeg voor.”

Een andere docent maakte het bonter mee: “Een ouder zei letterlijk over de telefoon: ‘Ik kom naar school en steek een mes tussen je ribben’.” Na melding mocht deze ouder niet meer in de school komen, en daarmee werd de zaak afgedaan. De blinde vlek van het schoolbestuur Een docent in een achterstandswijk probeert meermalen aandacht te krijgen voor de uitdagingen waar leerlingen voor staan. Zelf van een migratie-achtergrond, vindt de docent dat collega’s en het bestuur veel te weinig inzicht hebben in de behoeftes van de leerlingen. Het wordt niet serieus genomen, zegt de docent. Hij hoort het ook van collega’s met een migratie-achtergrond. “Het bestuur luistert naar mensen die op hen lijken, terwijl wij meer inzicht hebben in de leefwereld van de leerlingen en hoe we hen kunnen begeleiden. Wij brengen als groep een andere benadering, maar daar wordt niet naar geluisterd. Ik heb de indruk dat dat bewust is.” Heb je dat truitje speciaal voor mij aangetrokken? Ongewenste seksuele aandacht van collega’s is een terugkerend probleem, blijkt uit het onderzoek. Het aantal respondenten dat ermee te maken had is niet heel groot (2 procent) maar bij het overgrote deel komt het vaak voor, op zijn minst vier keer in het afgelopen jaar. Een docent somt op uit het repertoire van een collega: ‘Heb je dat truitje speciaal voor mij aangetrokken? Ik kan je tieten zien.’ Of: ‘Zou je nou wel eten? Je bent al zo dik.’ Deze voorbeelden komen uit interviews die Trouw had met docenten. Hun namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

