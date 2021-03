Middelbare scholieren gaan gemiddeld 2,5 dag naar school

Middelbare scholieren zitten in maart gemiddeld 49 procent van de lestijd op school. Dat is meer dan de ene lesdag die het ministerie van onderwijs eiste bij de heropening van de middelbare scholen op 1 maart. Een fysieke schooldag werd gesteld als minimum, omdat de 1,5 meter in acht moet worden genomen. Slechts 5 van de 515 ondervraagde scholen geven een dag of minder fysiek onderwijs, blijkt uit de enquête van de VO-Raad, de koepel van voortgezet onderwijs. Zes scholen geven een volledige fysieke lesweek.

“Het is een positief resultaat”, zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad. “De scholen hebben laten zien innovatief te kunnen zijn: na de eerste lockdown kregen leerlingen in het voortgezet onderwijs nog 27 procent fysiek les. Er is dus een flinke sprong gemaakt.”

Zwaar

Een kwart van de scholen maakt gebruik van bioscopen, kerken, theaters en gymzalen om fysiek les te kunnen geven. Ook zijn ze anders gaan roosteren, zoals bijvoorbeeld Het Rhedens in Rozendaal. Rosenmöller: “Ik was daar vorige week op bezoek. De klassen zijn in tweeën geknipt en de lesdagen zijn iedere dag van 8.30 tot 12.30 uur, en van 12.30 tot 16.30 uur. De ene helft komt ’s ochtends en de andere ’s middags. De leraren houden twee keer dezelfde les, alleen in een periode van 30 in plaats van 50 minuten. Het is zwaar voor de leraar, maar de kinderen zijn er heel blij mee.”

Dat er een groot aantal scholen is dat erin slaagt tweeënhalve dag les aan te bieden, wil niet zeggen dat ouders van kinderen op scholen met minder fysieke les dat nu kunnen afdwingen, zegt Rosenmöller. “Iedere school is anders: je hebt ruime en krappe gebouwen, scholen met een bioscoop tegenover waar ze terechtkunnen, scholen in een buitengebied en midden in de stad. De ene school is ook innovatiever dan de andere. We hopen via webinars van de VO-Raad ze van elkaar te laten leren. Het Rhedens had deze wijze van roosteren weer overgenomen van een school in Noord-Holland.”

‘Kinderen zijn veerkrachtig’

Zowel de leraren als de leerlingen verkiezen het fysieke onderwijs volgens Rosenmöller boven onlineles. “Voor de leraar is dat hybride werken het allerzwaarst. Voor de leerlingen geldt dat zij het natuurlijk ook onvergetelijk vinden om een paar maanden in Carré of een bioscoop les te krijgen. Kinderen zijn veerkrachtig, nu ze weer op school zijn, gaat het met velen een stuk beter. Al blijven er natuurlijk altijd uitzonderingen.”

Voorrang voor fysiek onderwijs krijgen, behalve de eindexamenkandidaten, vooral de kinderen met een onveilige thuissituatie en mentale problemen. Rosenmöller: “Het vraagt didactische vaardigheden om nu kinderen in de ogen te kijken en te zien of er iets speelt. De fysieke lessen zijn ook bedoeld om soms even over te schakelen van de lesstof op problemen die er rond corona zijn.”

Persconferentie snel- en zelftesten

De VO-Raad verwacht dat het kabinet bij de persconferentie van komende maandag bekend zal maken wanneer snel- en zelftesten binnen scholen op grote schaal kunnen gaan worden ingezet. Rosenmöller: “Als dat geregeld is, zou het OMT weer advies moeten geven over de volledige heropening van de scholen. Is dat veilig zodra die testen voor iedereen beschikbaar zijn? Aan dat perspectief is nu grote behoefte.”

