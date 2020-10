Middelbare scholen zijn de hoofdpijn nog lang niet voorbij

‘Het docentenhart lijkt niet kapot te krijgen’

Michelle Geisink (31) is docent Engels op het Coornhert Lyceum in Haarlem.



“De maatregelen voelen eigenlijk al zo normaal, dat ik even hard moet nadenken welke het ook alweer zijn. We hebben in de schoolregels opgenomen dat je in de gangen een mondkapje moet dragen, zoals het ook een regel is dat je geen capuchons of petjes draagt in de school. Ook stoppen de lessen vijf minuten eerder, zodat de leerlingen alvast naar hun nieuwe lokaal kunnen. Daarna kunnen de docenten zich veilig voortbewegen.

We zijn een grote school met 1700 leerlingen en 160 docenten, maar tot nu toe zijn er nog maar weinig besmettingen geweest: een aantal leerlingen en vier of vijf docenten. De regels zijn duidelijk en sinds het begin van het jaar hetzelfde gebleven. Dat alles maakt dat ik relatief relaxed en zorgeloos ben. Ik gedraag me voorzichtig en verantwoordelijk, maar ik ben jong en zit niet in een risicogroep. Als ik corona krijg, zie ik het dan wel weer.

Onder collega’s merk ik wel dat er veel zorgen zijn. Over hun eigen gezondheid en over de hiaten in kennis die ontstaan. Maar over het algemeen is iedereen, ondanks de gekte, toch bereid die fysieke lessen aan te bieden. Ook de docenten die wél wat ouder zijn of een risicogroep vormen lopen gewoon rond. Het docentenhart lijkt niet kapot te krijgen.

Bij een eventuele nieuwe lockdown zou ik zelf het meest opzien tegen weer onderwijs geven op afstand. Het kan als uiterste redmiddel, maar eerlijk gezegd heb ik daar echt, écht geen zin meer in. Die interactie van een fysieke les maakt zo’n groot onderdeel uit van je les, dat is onvervangbaar. Maar of we het gaan redden tot de kerstvakantie? Geen idee.”