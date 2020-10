Met mondkapje op achter de feiten aan

Gaan we corona-uitbraken stoppen door het invoeren van mondkapjes bij leerlingen? Nee, natuurlijk niet: ze zetten in de lessen die dingen weer af. De vorige week plotseling ingevoerde maatregel komt op mij een beetje bizar over. Leerlingen die elkaar knuffelen, handen geven, dicht tegen elkaar aanzitten, samen uit een zak chips eten: wat heeft het voor zin om ze mondkapjes op te laten doen?

Onder leerlingen heerst nog steeds het gevoel dat het virus niet een echt probleem is. In iedere les zit ook een ‘verborgen les’, dat weet elke leraar. Door leerlingen vlak naast elkaar te laten zitten in de klas vertellen we ze in feite: jullie hoeven niet aan viruspreventie te doen.

Alle beetjes helpen zou je kunnen denken. Maar als een beetje niet genoeg is, is het schijnveiligheid. Ironisch genoeg was op een van de scholen met het grootste aantal besmettingen, het Griftland College in Soest, het dragen van een mondkapje al verplicht. 23 leerlingen en 8 leraren bleken het virus te hebben. Naar verluidt was een slaapfeestje in vwo 6 het spread event.

Voordelen ten opzichte van maart

Hoe komen we tot een oplossing zonder dat leerlingen weer achterstanden gaan oplopen? Daarbij hebben we enorme voordelen ten opzichte van maart. We weten inmiddels welke leerlingen ‘kwijt’ waren toen de scholen dichtgingen, en wie thuis niet hebben doorgewerkt. Ook hebben we nu ervaring met lesgeven vanuit huis. Al mijn leerlingen hebben inmiddels MS Teams geïnstalleerd, de meesten zijn gewend zelf de stof door te nemen en bij veel vakken kunnen ze dat prima. Als een gedeelte van de leerlingen thuis werkt, kan de rest afstand bewaren.

Verder weten we sinds het begin van de pandemie dat het virus gevaarlijker is voor ouderen dan jongeren. Oudere leraren kunnen vanuit huis werken, jongere leraren op school. Dat scheelt gelijk aan drukte in de lerarenkamer, waar het ook moeilijk afstand houden is. Als jongere leraar zou ik best wat extra uren op school kunnen geven wanneer ik minder nakijkwerk, minder leerlingen per klas heb en minder voorbereidingswerk hoef te doen.

Deze manier van werken is radicaler dan het lijkt. Thuiswerkende leraren nemen taken over van collega’s die op school werken. Je verdiept je in elkaars programma’s. Er zal nagedacht moeten worden welke leerlingen welke lessen volgen. Dit vergt een flinke voorbereiding. Voorbereidingen waar we nu de kinderen nog niet allemaal in quarantaine zitten, tijd voor hebben.

Het onderwijs heeft zich tijdens de lockdown van zijn beste kant laten zien, door snel over te gaan op afstandsonderwijs. Maar dit mondkapjesbesluit voelt alsof we achter de feiten aanrennen. Net als bij het ontzettend late onderzoek rond de ventilatie in scholen. We sprinten van de ene maatregel naar de andere terwijl we ons, het is al vaak gezegd, moeten voorbereiden op een marathon.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam en werkt voor Schoolinfo, dat zich bezighoudt met onderwijsinnovatie. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.