Met de studie gaat het goed, met de studenten minder

Mbo en hoger onderwijs worden door de coronamaatregelen hard geraakt, ziet onderwijsminister Van Engelshoven. Ze maakt zich zorgen. Te weinig stages, psychische nood en hoge werkdruk: het onderwijs piept en kraakt door het coronavirus. Dit weinig florissante beeld Van Engelshoven in een monitor die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Opvallend genoeg is er op de studieresultaten en uitval weinig aan te merken. Het uitstellen van het bindend studieadvies zal daar zeker een rol in hebben gespeeld, net als het feit dat er behalve studeren weinig vertier is. “Studenten hebben weinig andere dingen om energie in te steken”, zegt Van Engelshoven in NRC.

Maar deze prestaties hebben studenten en docenten ook wat gekost. En hoe lang weet het onderwijs de kwaliteit nog op peil te houden? In het hbo zijn stages en andere praktijkonderdelen doorgeschoven naar verderop in het jaar. En het is nog maar de vraag of die dan wel door kunnen gaan.

Mbo hard geraakt

Met name het mbo wordt hard getroffen, gezien de praktische aard van het onderwijs. Tot nog toe is de studievertraging licht toegenomen, maar er wordt met vrees gekeken naar het komende jaar. Zowel de MBO Raad als de Vereniging Hogescholen denkt niet te kunnen voorkomen dat er dit studiejaar alsnog grotere achterstanden ontstaan.

De Onderwijsinspectie heeft onderzocht hoe scholen zich staande houden en schetst zelfs nog een grimmiger beeld. De situatie is precairder dan voor de zomervakantie, concludeert de inspectie, met name in het mbo. “Ondanks alle inspanningen van het onderwijsveld krijgen studenten in de Covid-19-crisis steeds minder kans om zich volwaardig te ontwikkelen.”

Standje overleven

De minister maakt zich dan ook zorgen over het welzijn van studenten en docenten. De eerste groep ervaart flink meer stress en is depressiever als gevolg van de coronacrisis. Studenten voelen zich eenzamer en maken zich zorgen over hoe hun studie er straks uit komt zien. Uit een eerder onderzoek van de Jongeren Beroepsorganisatie bleek dat ruim driekwart van de mbo-studenten het contact met vrienden en klasgenoten mist.

Docenten en medewerkers voelden zich overvallen door het coronavirus en kwamen op ‘standje overleven’ terecht, schrijft de minister. Het onderwijs was er vooral op gericht om op korte termijn de schade te beperken. Uit twee afzonderlijke peilingen van de vakbonden AOb en CNV blijkt dat de werkdruk en stress in alle sectoren zijn toegenomen.

Dat beeld herkent Jolien Dopmeijer, die in februari promoveert op onderzoek naar studentenwelzijn. “Studenten gaan echt eindeloos door om aan de verwachtingen te voldoen. Dat gaat hand in hand met toenemende druk op docenten, die studenten goed willen ondersteunen, terwijl ze zelf moeite hebben het hoofd boven water te houden.” Dopmeijer kijkt bezorgd naar de rest van het studiejaar. “Ik ben bang dat de klachten dan nog complexer worden.”

Welzijnscrisis

Met concrete oplossingen komt de minister niet, al is er eerder wel 52 miljoen euro toegezegd aan het mbo voor extra ondersteuning en wordt er nagedacht hoe het praktijkonderwijs eventueel op een andere manier kan worden vormgegeven.

De coronamonitor baart ook de studentenorganisaties grote zorgen. “We moeten oppassen dat er naast de coronacrisis niet ook nog eens een welzijnscrisis ontstaat onder jongeren”, stelt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond. “Studeren is meer dan alleen het behalen van studiepunten. En op het gebied van welzijn schiet de minister nu tekort in haar aanbevelingen”, aldus Dahran Coban van het Interstedelijk Studentenoverleg.

