Met de huidige aanpak vergroot corona de kansenongelijkheid onomkeerbaar

Laat nu net die groep onder wie het aantal coronabesmettingen zo stijgt, de kinderen van 13 tot 17 jaar, dagelijks schouder aan schouder in mijn les zitten. Niemand gelooft nog dat het virus niet rondgaat onder jongeren en scholen veilige plekken zijn. In het Catshuis heeft een scholensluiting dan ook als serieuze optie op tafel gelegen.

Inmiddels zijn ook de eerste resultaten bekend geworden over het thuisonderwijs van maart tot juni. Het leereffect van die maanden? Gemiddeld nul. Ik moest dit even tot me door laten dringen: gemiddeld hebben kinderen in die maanden niks geleerd. Maar let u ook even op dat woordje ‘gemiddeld’? De pijn werd namelijk niet eerlijk verdeeld.

In zijn net verschenen boek ‘Met de kinderen alles goed’ beschrijft pedagoog Pedro de Bruyckere de onderwijscurve. Stelt u zich de klassieke coronacurve voor, die ene die we moesten platdrukken. Nu zitten aan de ene kant kinderen met de beste onderwijskansen: ze wonen in een fijn gezin, krijgen les van goede leraren, worden niet gepest, zijn gezond, hebben veel voorkennis en hun ouders hebben ge­noeg inkomen. Aan de andere kant zitten de ongelukkige kinderen voor wie het tegenovergestelde geldt.

Terwijl de ene groep tijdens de lockdown nog wel wat geleerd heeft, zijn de ongelukkige leerlingen er vaak op achteruitgegaan. Zij konden in maart dus beter rekenen dan in juli. De lockdown heeft ook de onderwijscurve platgeslagen: de verschillen zijn groter geworden. Nu is duidelijk hoe desastreus dat is.

Er zijn namelijk ook signalen dat huiselijk geweld en het algemene stressniveau zijn gestegen. Het is niet overdreven om te stellen dat nóg een sluiting de kansen van de kwetsbaarste groep onomkeerbaar zal verslechteren.

Stop met de hamer hanteren

De meesten van mijn leerlingen kunnen prima thuis werken. Een toch aanzienlijke minderheid heeft die luxe niet: ze hebben vijf zusjes, een oude laptop of ze zijn hoogbegaafd en kunnen hun gedachten moeilijk structureren zonder hulp.

Na drie maanden lesgeven weet ik wel ongeveer welke leerlingen extra instructie nodig hebben en welke verder kunnen met een huiswerkopdracht. De oplossing ligt voor de hand: laat sommige leerlingen vaker naar school komen dan andere leerlingen. Maar scholen hanteren nu de hamer: bij een besmettingshaard worden klassen of hele jaarlagen naar huis gestuurd. Ook het OMT-advies was generiek: een sluiting voor de hele bovenbouw of een verlenging van de kerstvakantie. Het gevolg? Van al die schouders die in mijn les naast elkaar zitten dragen de zwaksten de zwaarste lasten.

Scholen zullen (zoals bioscopen, theaters, winkels en restaurants) met een plan moeten komen om de anderhalve meter te waarborgen. Als dat niet gebeurt gaat Ruttes hamer straks twee curves neerslaan: die van het virus en die van de kansen voor kinderen die het al moeilijk hebben.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam en werkt voor Schoolinfo, dat zich bezighoudt met onderwijsinnovatie. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.