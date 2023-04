Met 30.000 bereikt het aantal vroegtijdig schoolverlaters een record

In het schooljaar 2021-2022 stopten ruim 30.000 jongeren voortijdig met hun studie, 5000 meer dan het jaar ervoor. Dat schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat voornamelijk om mbo-studenten. Volgens de minister komt het hoge aantal uitvallers door een ‘opstapeling van problemen’ die onder andere veroorzaakt zijn door de coronapandemie.

Jongeren gelden als voortijdig schoolverlater als ze het onderwijs verlaten zonder ‘startkwalificatie’: een diploma van minimaal havo, vwo of mbo niveau 2. Het is onduidelijk hoeveel van deze jongeren met een nieuwe opleiding beginnen in het jaar nadat ze hun studie verlaten.

Hoewel afgelopen jaar een recordaantal jongeren het mbo verliet, speelt het probleem al zo’n tien jaar. Volgens de minister komt dat onder meer doordat veel jongeren ‘persoonlijke problemen’ hebben, zoals psychische klachten. Hij benoemt daarbij de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zegt hij dat velen de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, dat er niet genoeg middelen zijn om jongeren die nog niet weten wat ze willen doen te begeleiden, en dat ze ook niet de juiste opvang krijgen als ze dreigen te stoppen met hun studie. Ook is de ‘verleiding’ groot om vroegtijdig de schoolbanken te verlaten om aan het werk te gaan.

Jongeren zonder diploma leiden een onzeker bestaan

Marianne Koot, ruim dertig jaar werkzaam in het mbo en nu initiatiefnemer van het platform GirlZ Choice, dat onder andere mbo-studentes begeleidt met loopbaanadvies, ziet dat het onderwijs niet altijd aansluit bij dat wat mbo-studenten zoeken of nodig hebben. “Soms zijn studenten met andere dingen bezig, problemen thuis, of inderdaad de gevolgen van corona. Ze zitten in een levensfase waarin ze andere dingen dan docenten, klaslokalen en boeken nodig hebben om te willen leren.”

Dat is zorgelijk, vindt Dijkgraaf. Jongeren zonder diploma leiden vaak een onzeker bestaan. Ze komen soms in de schulden en ontwikkelen (meer) psychische klachten. Ook voor de samenleving is het volgens de minister onwenselijk. Studenten zonder diploma raken eerder werkloos, belanden vaker in de criminaliteit, en maken meer gebruik van uitkeringen en zorg.

Studenten maken soms geen doordachte studiekeuze

Dijkgraaf wil het aantal schoolverlaters omlaag brengen naar 18.000 in 2026. In de zomer komt hij met een uitgebreid plan om de structurele oorzaken aan te pakken. Eerder kondigde hij al aan dat er jaarlijks 175 miljoen euro extra naar mbo niveau 2 gaat. Ook heeft hij al plannen om te investeren in loopbaanbegeleiding.

Koot denkt dat dat een goede ontwikkeling is. “Soms maken studenten geen doordachte studiekeuze. In mijn gesprekken met mbo-meiden op scholen hoor ik dat iemand ervoor kiest om een zorgopleiding te doen, omdat haar moeder zei dat het leuk is. Of ze wordt kapper, omdat haar beste vriendin dat ook doet.”

Ze wijst ook op een structureel probleem in het onderwijsstelsel. Jongeren moeten te vroeg kiezen wat ze willen doen. Daarnaast worden ze al te vroeg op niveau ingedeeld. “Dat zorgt voor onzekerheid. Mbo-studenten horen al vanaf hun elfde dat ze dingen niet kunnen, in plaats van wél.” Zelf probeert ze jongeren te stimuleren door met ze mee te denken in wat ze wel kunnen. “Ik vraag wat hun kwaliteiten zijn, wat hen anders maakt, hoe ze de wereld kunnen helpen en in welk bedrijf dat ze het beste kunnen doen.”

Lees ook:

Geen versoepelingen meer wegens corona: vmbo’ers beginnen aan praktijkexamens

De vmbo’ers die maandag beginnen met de praktijkexamens werden drie van hun vier schooljaren geplaagd door lockdowns. Toch moeten zij nu gewoon examen doen: de versoepelingen zijn afgeschaft.

Ook mbo’ers hebben recht op een titel

Voor de samenleving zou het een weldaad zijn als een internationaal erkende titel binnen bereik komt van een grotere, meer diverse groep jongeren, meent beleidsadviseur Jan van Ravens. Hij pleit voor een associate degree voor mbo’ers.

Weer minder mbo-studenten. ‘Vitale sectoren gaan hierdoor vastlopen’

Het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een mbo-opleiding is verder gedaald. De MBO Raad maakt zich zorgen. ‘Vitale sectoren gaan vastlopen.’