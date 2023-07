Meester Daan (28) geniet van het leven als zzp’er, maar hoelang nog?

Weg met dure zzp’ers via commerciële uitzendbureaus, zeggen steeds meer schoolbesturen. Zonde, vindt meester Daan de Vries, want hij geniet juist van de vrijheid als zelfstandige.

“Het is de perfecte manier om voor de klas te staan en toch je vrijheid te behouden”, zegt Daan de Vries. Hij is zzp-leerkracht op de basisschool en wil nooit meer anders. Dat veel schoolbesturen juist minder zzp’ers willen aannemen, zou voor hem geen reden zijn om een vast contract te tekenen. “Dan ga ik iets zoeken buiten het onderwijs.”

Bij het bemiddelingsbureau kan hij zelf zijn beschikbaarheid aangeven. Soms krijgt hij de avond van tevoren om acht uur nog een mailtje met waar hij de volgende dag moet zijn en om welke klas het gaat. “Maar je hebt ook de vrijheid om ergens langer te blijven.” Zo stond De Vries vanaf de voorjaarsvakantie tot en met de zomervakantie vier dagen in de week les te geven aan een groep 6 in Utrecht.

Wanneer de eigen invalpool van een school geen oplossing biedt, worden de gaten die in roosters vallen door het lerarentekort veelal opgevuld door zzp’ers. Zij zijn vaak verbonden aan derde partijen, zoals bemiddelings- en uitzendbureaus.

Onderwijsmanifest

Jos Timmermans van Aves, een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland, heeft samen met collega Dirk-Peter van ’t Sant een onderwijsmanifest opgesteld. Daarin roepen ze schoolbesturen op geen dure leraren via commerciële uitzendbureaus in te huren. De ondertekenaars geven les aan 50.000 kinderen, en het aantal groeit.

Volgens Timmermans zijn scholen 75 tot 100 procent meer geld kwijt aan deze krachten. Anders dan het onderwijs worden uitzendbureaus niet vrijgesteld van btw. Daarnaast wil het bureau zelf ook verdienen aan de diensten die zij leveren. “Zo lekt er geld weg dat bestemd is voor het onderwijs van kinderen.” Ze zouden meer in willen zetten op het onderling uitwisselen van leerkrachten en het bijscholen van zij-instromers. Als er zzp’ers in dienst komen, dan tegen een redelijk tarief.

Onderwijzer, opvoeder en praatpaal

De eerste anderhalf jaar van zijn carrière had De Vries wel een vaste aanstelling en zijn eigen klas. “Er wordt altijd gezegd dat je als leerkracht niks te klagen hebt, met al die schoolvakanties”, zegt hij. “Maar voor mijn gevoel had ik nog nooit zo hard gewerkt. Je bent onderwijzer, opvoeder, psycholoog en praatpaal in één.”

Of het salaris van een startende basisschooldocent opweegt tegen het werk, bijkomende overleggen en administratie, daar is De Vries niet zo zeker van. Na anderhalf jaar begon hij één dag in de week te freelancen. Dit beviel hem zo goed dat hij het met ingang van het nieuwe schooljaar fulltime ging doen.

“Ik was graag bij dezelfde school gebleven, maar de stichting zei dat zij niet aan zzp’ers deed”, herinnert De Vries zich. Dat vindt hij een achterhaald principe. “Zzp’ers zijn geen mensen die minder hart hebben voor het onderwijs, maar mensen die kiezen voor meer vrijheid.”

Bezig met waar hij voor geleerd heeft: lesgeven

Het inhuren van zzp’ers betekent volgens Timmermans ook extra druk op het vaste personeel. Invallers schuiven niet aan bij schoolbrede overleggen en bemoeien zich niet met thema’s die buiten de lessen om spelen, zoals feest- en studiedagen.

De Vries vindt dat het aan de scholen is om hier betere afspraken over te maken. Hij vindt het juist fijn dat hij zich bezig kan houden met waar hij voor geleerd heeft: lesgeven. Alleen over onderwijszaken praat hij mee.

De Vries begrijpt de frustratie om geld, maar merkt wel dat er een derde partij nodig is om leerkrachten op de open plekken te krijgen. “Ik ben nog nooit benaderd door een school om daar te komen werken als zzp’er, maar wel door een bureau dat leerkrachten op scholen plaatst.” Op de scholen zelf is daar weinig tijd voor, denkt hij.

Het onderwijsmanifest pleit ook voor structurele ondersteuning. Het ministerie van onderwijs geeft voornamelijk kortlopende subsidies uit, wat het inhuren van tijdelijke krachten in de hand werkt. “Dan kan het schoolbestuur ook snel weer van deze mensen af als de subsidie stopt”, legt Timmermans uit. Vooral kleine schoolbesturen kunnen volgens hem deze reflex niet onderdrukken. De Vries begrijpt dat. “Uiteindelijk gaat het om de keuze: stuur je een klas naar huis, of zet je er een zzp’er neer?”

