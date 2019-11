Meer mannen voor de klas? Graag! Maar hoe?

Het is zeker geen ‘anti-juffending’, benadrukt Robert Jan Kooiman van stichting Meestert. Maar het aantal meesters voor de klas moet echt omhoog. “Het is goed als kinderen verschillende rolmodellen zien, en door divers samengestelde teams vergroot je de kwaliteit van het onderwijs. Wetenschappelijk is het niet aan te tonen dat een meester beter lesgeeft dan een juf, of andersom. Het is vooral een maatschappelijke behoefte.”

Om daar gehoor aan te geven, slaat stichting Meestert (die meer mannen voor de klas wil) de handen ineen met de PO-Raad, de VO-Raad en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (Lobo). Met de nieuwe alliantie ‘Divers voor de klas’ hopen zij het aantal meesters en mensen met verschillende achtergronden voor de klas flink op te krikken. Concrete doelen zijn er nog niet, zegt Kooiman. Die worden de komende maanden opgesteld en in maart gepresenteerd in een manifest.

19 procent mannen

Een omslag is nodig, vinden de partijen. In zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs als mbo is het percentage mannen de afgelopen jaren gedaald. Op de basisschool staat het laagste percentage mannen voor de klas (19 procent), gevolgd door het mbo (47 procent) en voortgezet onderwijs (50 procent).

Ook op de pabo’s zijn de mannen in de minderheid. In 2015 werden 16.755 vrouwen opgeleid versus 4.472 mannen. Er is veel uitval, vooral onder mannen. Na vijf jaar opleiding heeft slechts een kwart van de mannelijke studenten een diploma gehaald, versus 52 procent van de vrouwelijke studenten.

De daling van het aantal meesters in het basisonderwijs is al sinds de jaren tachtig aan de gang. In 1984 werd de voorheen aparte kleuteropleiding samengevoegd met de Pabo. Dat ziet Kooiman als een belangrijke oorzaak voor het dalende animo bij mannen, die ‘vaak niet zitten te wachten op billen en snotneuzen afvegen’. “Een andere oorzaak is de emancipatie. In de jaren tachtig zijn veel vrouwen gaan werken. Ze kozen in groten getale voor het onderwijs, omdat je daar makkelijk in deeltijd kon werken. Daar hoefde je in het bedrijfsleven toen niet mee aan te komen.”

Verplichte kleuterstage

Om het tij te keren, zijn er verschillende maatregelen nodig, schetst Kooiman. Een goede optie zou het afschaffen van verplichte kleuterstages op de Pabo kunnen zijn. “Sommige Pabo’s hebben gelijk in het eerste jaar een verplichte kleuterstage. Dat kan een 17-jarige jongen best afschrikken. Ook stage lopen bij een meester kan voor jongens helpen.”

Daarnaast moeten werkgevers meer doen, vindt Kooiman. “Mannen hebben behoefte aan veel meer aandacht voor carrièreontwikkeling. Dat geldt trouwens ook voor vrouwen. Hoe kun je bijleren of naar een hogere functie doorgroeien? Het is belangrijk dat scholen die mogelijkheden actief met hun leraren bespreken.”

Het uiteindelijke streven van Kooiman is 30 procent mannen voor de klas. Uit onderzoek blijkt dat dat percentage de kritische massa is die je nodig hebt voor invloed op de beslissingen in een organisatie. Om dat te bereiken, moeten vooral de lerarenopleidingen goed naar zichzelf kijken, zegt Kooiman. “Het is natuurlijk niet zo dat elke pabo een knip- en plakopleiding is. Maar de opleidingen zijn nu heel erg gericht op vrouwen. Dat vinden ze zelf ook.”

