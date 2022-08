Mbo-studenten merken nog weinig van hun student-zijn

‘Alleen voor hoger onderwijs.’ Mbo’ers die gebruik denken te maken van een studentenkorting of -voorziening lopen er nog vaak tegenaan, zegt de belangenorganisatie voor mbo-studenten JOBmbo. Die verzamelt voorbeelden van selectieve acties en regelingen voor studenten.

Van de drie onverwijsvarianten na de middelbare school is het mbo verreweg de grootste. Sinds 2020 zijn mbo’ers bij wet student, maar in de praktijk merken ze daar weinig van. Studentenverenigingen blijven vaak voor hen gesloten, ze doen niet mee bij introductieweken voor nieuwe studenten en missen studentenkortingen. Ook voor studentenkamers geldt vaak de voorwaarde ‘hoger onderwijs’.

Mbo’ers worden uitgesloten

“Het voelt soms krom dat er nu veel aandacht is voor de waardering van het mbo, maar dat ze op bovenstaande punten nog worden uitgesloten”, zegt een woordvoerder van JOBmbo. De belangenbehartiger krijgt geregeld klachten van studenten die naast een korting grijpen, omdat hun collegekaart niet wordt geaccepteerd. Dat gebeurt soms in winkels, maar bovenal bij speciale studentenvoorzieningen.

Vaak is dat geen kleinigheid. Bij studentensportclubs bijvoorbeeld gaan de tarieven zonder studentenkorting twee of drie keer over de kop. Een complicerende factor daarbij is dat veel van die voorzieningen worden gesubsidieerd door onderwijsinstellingen in hbo en wo. Dat stelt hen in staat om de korting te bieden, maar die is dus alleen voor studenten van die betalende instellingen. Mbo-instellingen hebben daar geen potje voor. “Bij ons is de bekostiging veel meer gericht op het onderwijs zelf, zonder ruimte voor extra activiteiten”, zegt woordvoerder Joost Heeroma namens de Utrechtse mbo-instellingen.

Geregeld is het ook simpelweg onduidelijkheid bij de kortingsgever. Mbo’ers lijken dan niet in aanmerking te komen voor de studentenkorting. De voorwaarden zeggen duidelijk ‘hogeschool of universiteit’, al wordt bij navraag de korting wel degelijk gegeven. De voorwaarden op die websites zijn nog niet aangepast, wat veel mbo’ers waarschijnlijk afschrikt om de korting aan te vragen, denkt de belangenorganisatie.

Een keerpunt lijkt bereikt

De laatste maanden gebeurt er wel veel om de achterstelling van mbo’ers ten opzichte van andere studenten te verminderen. Zo stelde de gemeente Utrecht de introductieweek voor nieuwe studenten dit jaar open voor mbo’ers. In diezelfde stad kunnen mbo’ers zich binnenkort ook melden voor korting bij de grootste studentensportclub. Mbo-instellingen in de regio hebben geld vrijgemaakt voor een pilot hiermee. Op termijn hopen ze ook dat er meer geld van het Rijk komt voor extra activiteiten voor mbo-studenten. “Als je het belangrijk vindt dat mbo’ers volledig kunnen meedoen, moet je daar ook geld voor vrijmaken”, zegt woordvoerder Heeroma.

Landelijk komt er dit najaar bovendien een speciaal budget voor een mbo-card met een budget dat mbo’ers kunnen besteden aan kunst en cultuur. Dat is niet hetzelfde als een studentenkorting, maar het is in ieder geval een prijsverlaging voor deze groep.

Bovenal zijn mbo’ers zelf druk bezig zich te organiseren, bijvoorbeeld in eigen studentenverenigingen. “We voelen ons nog geen student”, zegt de nieuwe voorzitter van JOBmbo Jelmer Becker. “Maar we zijn wel bezig die erkenning te krijgen.”

