Mbo-student loopt studiebeurs mis door gebrekkige kennis bij ouders

Mbo-studenten lopen regelmatig geld mis omdat hun ouders onvoldoende bekend zijn met de regels rondom studiefinanciering. Dat blijkt uit een onderzoek onder vijfhonderd ouders in opdracht van Duo, de overheidsorganisatie die studiebeurzen verstrekt.

Zo blijkt dat slechts een kwart van de ouders van mbo-studenten op niveau 1 en 2 weet dat de studiebeurs voor hun kinderen altijd een gift is, schrijft onderzoeksbureau Motivaction. In tegenstelling tot andere studenten hoeven zij hun studiebeurs niet terug te betalen aan de overheid, ook niet als ze de studie niet afmaken.

Onbekend met versoepelde regels

Ook zijn veel ouders slecht op de hoogte van de veranderingen die sinds dit schooljaar zijn doorgevoerd. Sinds augustus gelden voor de studiebeurzen van mbo-studenten dezelfde soepele regels als voor studenten van het hbo en de universiteit, wat het minder risicovol maakt om zo’n beurs aan te vragen.

Zo krijgen mbo-studenten voortaan 35 in plaats van 15 jaar de tijd om hun studieschuld terug te betalen. Doordat de studieschuld over een langere periode wordt uitgesmeerd, is ook het maandelijkse terugbetaalbedrag een stuk lager. Zes op de tien ouders zijn van die verandering niet op de hoogte.

Onbeperkt bijverdienen naast studie

Ook mogen mbo-studenten voortaan onbeperkt bijverdienen naast hun studie en krijgen ze langer de tijd om een hbo-studie uit te proberen. Die veranderingen zijn bij respectievelijk 44 en 65 procent van de ouders onbekend.

Het gebrek aan kennis is zorgelijk, meent Duo. Mbo-studenten die aan hun studie beginnen zijn doorgaans minderjarig en kunnen alle hulp van hun ouders gebruiken om een studiebeurs aan te vragen. Doen ze dat niet, dan loopt een uitwonende student maandelijks bijna 440 euro mis, en ruim 850 euro als de ouders een laag inkomen hebben.

Toeslagenaffaire maakt angstig

“Bovendien merken we dat de onbekendheid ook op de ouders zelf een afschrikwekkende werking heeft”, zegt een woordvoerder van Duo. “Ze zijn bang dat ze het verkeerd doen en dat ze in de problemen komen. Afschrikwekkende verhalen over de toeslagenaffaire helpen daar niet bij.”

Ook Duo zelf kwam onlangs slecht in het nieuws. Opvallend veel studenten met een migratieachtergrond trokken aan de bel nadat zij waren beschuldigd van fraude met hun studiebeurzen. Experts vermoedden toen dat een algoritme voor fraudebestrijding tot indirecte discriminatie heeft geleid. De werking van het algoritme wordt momenteel nader onderzocht.

Ongunstige lening bij de bank

Door deze onzekerheden vragen sommige studenten helemaal geen studiebeurs aan, of lenen ze zelfs geld bij de bank tegen stevige rentetarieven. Dat is financieel ongunstig omdat een studiebeurs van Duo wordt kwijtgescholden na het behalen van een diploma.

Duo zegt niet te kunnen achterhalen hoeveel mbo-studenten om deze reden geen studiebeurs aanvragen. Wel krijgt de organisatie ‘relatief veel’ telefoontjes van ouders van mbo-studenten met vragen over de studiefinanciering. Duo start daarom een voorlichtingscampagne, onder meer met online informatiebijeenkomsten, om ouders en kinderen te informeren.

DUO mag ouders weinig vertellen

“Het probleem is dat wij die vragen alleen in brede zin mogen beantwoorden”, zegt de woordvoerder. “Een studiebeurs is gekoppeld aan een BSN-nummer, en dus verloopt de communicatie rechtstreeks met de student zelf. Ouders mogen natuurlijk wel over de schouder van hun kind meekijken, maar Duo zelf mag hen geen details geven. Ook niet als de aanvrager nog minderjarig is.”

