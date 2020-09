Mbo’ers in de knel door corona: ‘Ik ga waarschijnlijk niet over naar het volgende jaar’

Door de coronacrisis zijn binnen bedrijven en instellingen veel minder stageplekken beschikbaar. En vaak kunnen studenten maar een beperkt aantal uren stagelopen. “Veel leerlingen zitten in de problemen, want op deze manier komen ze niet aan hun stage-uren,” zegt Hinke Louissen, stagecoördinator bij de opleiding Sociaal Werk aan het Horizon College in Hoorn. De beperkte stage-uren die de studenten nu nog wel kunnen lopen, worden meestal niet op de wenselijke manier ingevuld, vervolgt Louissen. “Sommige studenten kunnen wel terecht op een stage, maar moeten dan vooral administratieve taken doen. Het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zoals het contact maken en het voeren van gesprekken, gebeurt dan veel te weinig.”

Direct contact met cliënten in de ouderenzorg, psychiatrie en gevangenissen is nu heel beperkt. “Het contact is juist zo’n belangrijk aspect binnen het sociaal werk. Leerlingen moeten feedback krijgen en leren wat er beter kan.”

Afgelopen studiejaar zijn veel stages abrupt afgesloten, zonder de gebruikelijke eindevaluaties. “Leerlingen hebben daarom maar beperkt aan hun leerdoelen kunnen werken,” zegt Louissen. “Examens moeten ook nog in een kort tijdsbestek worden ingehaald. Alles bij elkaar levert dat de nodige knelpunten op.”

‘Als er een keer een cliënt is, wil iedereen dat gesprek wel voeren’

Daar weet Esmeralda Feringa (19), tweedejaarsstudent Sociaal Werk aan het Horizon College, inmiddels alles van. Ze begon in haar zomervakantie al met haar stage bij een re-integratiecentrum in Amsterdam. “Dat moest wel, om een te grote achterstand op mijn stage-uren te voorkomen.” Ze zou eigenlijk rondlopen bij de Penitentiaire Inrichting (PI) om daar gedetineerden en ex-gedetineerden te ondersteunen, maar de gevangenissen zijn nog steeds gesloten voor mensen van buitenaf.

“Ik heb hier dus amper iets te doen, wat ik jammer vind. Ik loop hier al sinds juli rond maar heb met nog maar één cliënt een gesprek kunnen voeren.” Daardoor kan ze niet met haar praktijkexamens beginnen, want die gaan onder andere over de gesprekken met cliënten. “Bovendien zijn hier wel twintig stagiairs. Dus als er een keer een cliënt is, wil iedereen dat gesprek wel voeren.” Het levert de student aardig wat stress op. “De kans is zeer groot dat ik aan het eind van het jaar niet genoeg punten heb voor jaar drie. Dus dat is wel een dingetje.”

Niet realistisch om een diploma te halen in juni

Ondertussen wordt op het Horizon College hard nagedacht over oplossingen en is er subsidie aangevraagd. Louissen: “Met wat extra geld hoop ik dat er straks meer mogelijkheden zijn. Een oplossing creëren is namelijk lastig, want voor de praktijkexamens heb je ook echt de praktijk nodig. Dat kunnen we moeilijk simuleren.” Het delen van stageplekken zou een optie kunnen zijn, denkt Louissen, of een student op meerdere stageplekken één dag laten meedraaien. “Maar het is allemaal niet ideaal.” Studenten die weinig kunnen doen op hun stageplek of er geen hebben, wordt geadviseerd om binnen hun eigen netwerk te kijken of er iets mogelijk is. “Dat moedig ik zeker aan, want ons bestand raakt ook op.”

Louissen deelt de zorgen van studenten die niet aan hun punten komen. “Nu zijn er nog dingen vooruit te schuiven en te verspreiden. Maar die diplomering komt straks dichterbij, en dan ga je steeds meer voelen en merken dat het misschien voor een hele groep niet realistisch is om een diploma te halen in juni.”

Ze houdt haar hart vast voor strengere maatregelen. “Er zijn zoveel leerlingen die stagelopen in het middelbaar of speciaal onderwijs. Stel dat dat straks niet meer kan, dan zit er wéér een grote groep studenten thuis. Ik zou niet weten waar ik die naartoe moet sturen.”

