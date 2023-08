Mbo’ers hebben weinig zin in de introductieweek

In steeds meer studentensteden zijn eerstejaars mbo-studenten welkom tijdens de introductieweken die voorheen alleen waren bedoeld voor studenten van de hogeschool of universiteit. In Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Maastricht en Leiden is het programma dit jaar volledig of deels toegankelijk voor mbo’ers.

Daar maken de mbo-studenten mondjesmaat gebruik van, blijkt uit een rondgang langs deze vijf steden. Kort voor het begin van de introductieweken hebben zich door het hele land grofweg tweehonderd mbo’ers gemeld, gemiddeld dus zo’n veertig per studentenstad. Dat zijn er vrij weinig in vergelijking met de duizenden hbo- en wo-studenten die jaarlijks deelnemen.

Maximum aan aanmeldingen blijkt niet nodig

Ook de studentensteden zelf gokten op meer deelnemers. Enkele organisatoren stelden bijvoorbeeld een maximum aan het aantal mbo-studenten dat dit jaar mag meelopen, uit vrees voor een te grote toeloop. Die zorg blijkt nu onterecht.

“We hebben tot nu toe een handjevol aanmeldingen”, zegt Mirjam Harbers, organisator van de Inkom-introductieweek in Maastricht. Daar zijn dit jaar bij wijze van proef ook mbo-studenten van het lokale ROC welkom, maar die melden zich nog niet massaal. “De aanmeldingsperiode loopt nog wel, dus we hopen nog op wat meer animo.”

Belangrijke stap in de emancipatie van het mbo

In andere steden, waar de inschrijving inmiddels bijna of volledig is gesloten, ligt het aantal aanmeldingen beduidend hoger. Toch is ook daar de opkomst vrij beperkt. Leiden, Groningen en Utrecht melden respectievelijk 88, 46 en 38 mbo-deelnemers. Leeuwarden wil geen concreet aantal noemen zolang de inschrijving nog is geopend, maar zegt wel dat nog ‘relatief weinig’ mbo-studenten zich hebben gemeld.

Vooral in Utrecht is de organisatie enigszins teleurgesteld in de opkomst. Die stad nam vorig jaar als eerste het initiatief voor een gezamenlijke introductieweek. Het werd gezien als een belangrijke stap in de emancipatie van mbo’ers tot volwaardige studenten. “We hebben ongeveer dubbel zoveel mbo-studenten als vorig jaar”, zegt organisator Olivia de Gans. “Maar het animo blijft wel wat achter bij onze verwachtingen. Het zijn er niet zo veel.”

‘Nieuwe traditie niet zomaar tussen de oren’

De beperkte opkomst is niet zo verwonderlijk, zegt de Utrechtse wethouder Dennis de Vries, die vorig jaar mede het initiatief nam voor de vernieuwde introductieweek. “Voor de andere onderwijsrichtingen is dit een jarenlange traditie waar eerstejaars vrijwel vanzelfsprekend aan deelnemen. Het zal even duren voordat het ook bij de nieuwe doelgroep tussen de oren zit.”

Daarnaast spelen ook andere factoren mee. Zo zijn mbo-studenten jonger dan eerstejaars op het hbo en universiteit, meestal zelfs minderjarig. Ook studeren ze gemiddeld genomen dichter bij huis waardoor ze de studiestad vaak al op hun duimpje kennen. Tot slot begint het mbo-schooljaar later dan het collegejaar op de universiteit, en valt de introductieweek voor mbo’ers dus midden in hun vakantie.

Experiment later dit jaar geëvalueerd

Op Utrecht na zien alle studentensteden de komst van mbo-studenten dit jaar als een experiment. Mede om die reden koos Leiden ervoor om mbo’ers slechts een dag te laten meedraaien met de El Cid-week. “Dat doen we om het meetbaar en logistiek haalbaar te houden”, zegt voorzitter Canali Korkmaz. “Achteraf evalueren we met alle partijen of en hoe we dit nogmaals willen doen. Die beslissing is ook aan mijn opvolger.”

Wethouder De Vries hoopt dat de bestuurders zich niet laten ontmoedigen door de bescheiden opkomst. “We zijn met zijn allen een nieuwe norm aan het vaststellen, namelijk dat mbo-studenten in gelijke mate moeten kunnen deelnemen aan het studentenleven. Zo’n grote verandering is zelden in een jaar voltooid.”

