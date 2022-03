Mag onze verliefde zoon (7) knuffelen met zijn vriendinnetje?

Een jongetje van zeven is hoteldebotel en de prille liefde is wederzijds. Schattig om te zien, maar in hoeverre vraagt deze liefde al om regels en ouderlijk toezicht?

Hoe heerlijk is het gevoel van verliefdheid, kriebels in je buik en aan niets anders meer kunnen denken. “Onze 7-jarige zoon is sinds een tijdje hevig verliefd op een meisje uit zijn klas. Het is ‘aan’ en ze spreken regelmatig af”, vertelt een moeder.

“Tot voor kort wilde onze zoon nooit boven op zijn kamer spelen, maar met zijn vriendinnetje is dat anders. Hij wil het liefst met haar op zijn kamer zitten met de deur dicht en hij wil haar graag kusjes geven. Schattig natuurlijk, maar het roept bij ons de vraag op hoe je hier als ouder mee omgaat. Komt er ook iets van uitleg en toezicht bij kijken, al zijn ze nog zo klein?”

Verliefdheid op een ander niveau

Verliefdheid bij kinderen is zeker niet uitzonderlijk. “In de basis zijn alle aspecten van verliefdheid aanwezig, maar dan op een ander niveau. Je moet het dus niet vergelijken met verliefdheid bij volwassenen”, zegt Sanderijn van der Doef, psychologe en seksuologe, gespecialiseerd in de seksuele ontwikkeling van kinderen. Onlangs verscheen van haar hand een nieuw boek: Can I have babies too?.

Kinderen vanaf een jaar of zeven worden voor het eerst verliefd op leeftijdsgenootjes. Soms krijgen ze verkering en ervaren ze hevige gevoelens verliefdheid: het is echt meer dan iemand gewoon aardig vinden. Die gevoelens openen een nieuwe wereld en dat is spannend.

Via hun omgeving hebben kinderen soms al kennisgemaakt met begrippen als liefde en verliefdheid, maar ook over wat je dan ‘hoort’ te doen. Vandaar dat ze soms willen knuffelen en kusjes geven. “Dat gaat nog niet gepaard met seksuele gevoelens, dat komt op die leeftijd meestal nog niet voor”, aldus Van der Doef. “In de regel zijn kinderen nog niet zo lichamelijk als ze verliefd zijn. Wel kunnen ze spelletjes spelen die iets van seksuele opwinding met zich meebrengen.” Denk bijvoorbeeld aan ‘vadertje en moedertje’ of ‘doktertje spelen’.

Wees duidelijk over de grens

Volgens Van der Doef is het verstandig om met je kind afspraken te maken over dit soort spelletjes. “Prima als je op je kamer gaat spelen, maar de deur blijft altijd open. Andere regels kunnen zijn: je mag elkaar geen pijn doen. Als jij of de ander iets niet wilt doen, moet je stoppen. En je mag niets in elkaars lichaamsopeningen stoppen.” Probeer dit alles op een luchtige manier te bespreken met je kind. Zo kun je de weerbaarheid van je kind vergroten en leren dat ze baas zijn over hun eigen lijf en dat ze zelf een grens mogen stellen.

Het kan zijn dat ouders helemaal niet willen dat hun kind doktertje speelt. Of dat het misschien wel mag, maar dat ze in elk geval hun kleren aan moeten houden. “Als ouder bepaal jij zelf wat je wel en niet goed vindt.”

Houd rekening met de ander

Volgende week, in de week van de lentekriebels, staat het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag centraal. Het hele verhaal rondom The Voice en het misbruik van kandidaten zorgt ervoor dat ouders zich nu wat vaker afvragen hoe en wanneer de seksuele opvoeding van hun kinderen vorm moet krijgen.

Van der Doef: “Laten we zeggen dat je er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. De ontluikende verliefde gevoelens zijn onschuldig en echt nog niet heel lichamelijk. Maar het kan nooit kwaad om je kind te leren dat hij of zij ook rekening moet houden met de grenzen van de ander.”