Mag onze dochter haar schoolkeuze af laten hangen van een vriendinnetje?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Vandaag: een 12-jarig meisje wil per se naar dezelfde middelbare school als haar beste vriendin. Is dat verstandig?

Voor veel kinderen in groep 8 en hun ouders zijn het spannende weken. Ze moeten een keuze gaan maken voor de volgende stap in hun schoolcarrière: de middelbare school. In sommige regio’s valt er niet zoveel te kiezen, omdat er maar weinig scholen in de buurt zijn of omdat er geloot moet worden voor een plek. In sommige andere regio’s kunnen leerlingen soms uit vijf tot tien scholen kiezen. Zie dan door de bomen het bos nog maar eens.

Wat laat je meewegen bij de keuze en wat niet? “Eerst wilde onze dochter naar dezelfde school als haar oudere zus. Maar haar beste vriendin vindt dat geen leuke school en wil ergens anders heen. Nu wil onze dochter dat ook”, vertelt haar vader.

Ze gaan de komende weken naar de open dagen van een aantal scholen. “Dat doen we bewust zonder haar vriendinnetje zodat ze ook haar eigen mening vormt. Haar vriendin heeft een ander advies dan onze dochter, waardoor het mogelijk lastig wordt om bij elkaar in de klas te komen. Daarnaast vinden wij het gewoon niet verstandig om de keuze van een vriendin te volgen. Of is het helemaal niet erg als ze op deze manier voor veiligheid kiest?”

Vriendschap verwatert

Ingeborg Dijkstra is pedagoog bij Stepping Stones en leerkracht in de bovenbouw van de basisschool. Zij krijgt vaak vragen van ouders en kinderen over hoe ze nu een goede schoolkeuze moeten maken. “Wat mij betreft zou een vriendschap niet al te zwaar mee moeten wegen”, zegt Dijkstra.

“Misschien hebben ze na een paar weken al andere vriendinnen gemaakt waardoor de vriendschap verwatert. Misschien gaan ze na het eerste jaar een ander niveau volgen en moeten ze alsnog afscheid nemen. Of wie weet hangen de vriendinnen zo aan elkaar dat ze weinig nieuwe vrienden maken.”

Tegelijkertijd is het logisch dat het meisje veiligheid bij een vriendin zoekt, want het is een grote stap van de basisschool naar de middelbare school. “Ouders zoeken die in zekere zin ook, want ze vonden het een goed idee dat hun kind naar dezelfde school zou gaan als haar oudere zus”, zegt psycholoog Tamar de Vos van opvoedadvies.nl.

En op de korte termijn geeft zo’n vriendje of vriendinnetje steun. Maar of je hierdoor ook de beste keuze maakt voor de langere termijn is de vraag. “Probeer echt te onderzoeken wat het beste bij jouw kind past”, zegt De Vos.

Ouders kunnen met hun kind vooraf de websites van de verschillende scholen alvast bekijken. De Vos: “Wat voor sfeer heeft een school, wat zijn de speerpunten, hoe geven ze hun lessen? Je kunt er al best veel informatie ophalen en vervolgens ga je op een aantal scholen kijken.” Op www.devogids.nl staat veel informatie en een stappenplan waarmee ouders en hun kind kunnen ontdekken wat voor soort middelbare school het beste past.

Blinkende toiletten

Natuurlijk laten de scholen zich op zo’n open dag van hun beste kant zien. “De palmbomen worden naar binnengereden, de toiletten blinken als nooit tevoren”, zegt Dijkstra. “Daar is niks mis mee, maar ben je er wel bewust van. Het meeste heb je op zo’n dag aan de leerlingen. Stel hen vragen: hebben ze het naar hun zin en wat vinden zij verbeterpunten?”

Veel scholen hebben tegenwoordig een bepaald profiel, zoals techniek, sport of cultuur. Dat kun je meenemen in de overweging. Net als het type onderwijs, zoals Montessori of Jenaplan.

Als alle voors en tegens zijn afgewogen, blijkt vaak ‘het gevoel’ de uiteindelijke doorslag te geven. Of er nou een vriendinnetje meegaat of niet.

Dijkstra: “De meeste kinderen zijn weerbaar en sociaal genoeg om de overgang naar een andere school alleen te kunnen maken. Echt waar, het komt wel goed.”

